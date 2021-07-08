Hamilelik döneminin ilk 3 ayında diş tedavisinden uzak durun

Hamilelik döneminde östrojen ve progesteron hormon düzeylerindeki artışın etkisiyle anne adayının ağız sağlığında bazı değişiklikler oluyor. Bu durum ağız hijyeninin yeterli düzeyde sağlanamaması ile dişler üzerinde plak birikimine, dişeti iltihabına, diş etlerinde ödem ve kanamaya neden olabiliyor.

Dr. Özge Bektaş, "Diş etleri kanayan anne adayları dişlerini fırçalamaktan kaçındığı için dişlerde daha fazla bakteri birikimi, diş etlerinde ödem, kızarıklık, kanama ve diş kaybı ile sonuçlanan periodontitis gelişimi görülebilir. Bu nedenle hamilelik planlanıyorsa veya hamilelik durumunda diş hekimi kontrolü önemlidir" diyor.

RENKLENMEYE YOL AÇAR

Bektaş, gereksiz ilaç kullanımı açısından dikkat edilmesi gerektiğini ise şu sözlerle aktarıyor: Kullanılan ilaçlar bebeğin diş sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle tetrasiklin grubu antibiyotikler bebeğin dişlerinde renklenmelere neden olmaktadır. Bu nedenle bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.