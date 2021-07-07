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    Migrene somon uskumru

    ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, somon ve uskumru gibi omega 3 bakımından zengin balıkları yemenin migrene iyi gelebileceği açıklandı. İşte detaylar...

    Migrene somon uskumru
    ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, somon ve uskumru gibi omega 3 bakımından zengin balıkları yemenin migrene iyi gelebileceği açıklandı. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ayda 5 ila 20 gün migren rahatsızlığı yaşayan 182 kişi analiz edildi. Katılımcılar, 16 hafta boyunca değişen miktarlarda omega 3 yağ asiti içeren üç yemekten birini yedi. Araştırmanın sonucunda omega 3 bakımından zengin somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıkları tüketenlerin daha az baş ağrısı çektiği belirlendi.
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