Cam kemik hastalığında kemiklerde kolay kırılma, diş ve işitme bozuklukları birlikte görülebiliyor

Cam kemik hastalığı kemiğin sertliğini oluşturan tip 1 kolajen dediğimiz yapının genetik olarak üretiminde veya farklılaşmasında meydana gelen problemden kaynaklanıyor. Hastalık, çoğunlukla ebeveynlerin birinden çocuğa geçiyor. Ancak, iki ebeveynden çocuğa da aktarılabiliyor. Op. Dr. Ozan Ali Erdal, hastalığın farklı sebeplerden dolayı ortaya çıktığını da belirtiyor:

TAM DÜZELME OLMUYOR

Bazı hastalar birkaç kırıkla hayatını devam ettirirken bazıları ise ağır vaka olarak adlandırılmakta ve çok fazla kırıkları bulunmaktadır. Cam kemik hastalığı, ölüme kadar götürebilir.

Bu hastalığın tedavisinde; çocuk endokrinologlarının verdiği ilaç tedavileri, çocukların ciddi bakımlarla kırık oluşumunun engellenmesi ve çocuk ortopedistlerinin omurga ve kemik eğriliklerinin tedavi edilmesi uygulanmaktadır. Ancak hastalığın özünde genetik bozukluk olduğu için tam olarak tedavi edilememektedir.