Hareketsizlik hemoroide davetiye çıkartıyor! (Sağlık haberleri)

Utandıran hastalık hemoroit, Türkiye'de her 4 kişiden birinde görülüyor. Özellikle masa başı çalışanlar için önemli bir sorun haline geliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, bu hastalığın başta ofis çalışanları olmak üzere taksiciler ve banka çalışanlarını tehdit ettiğini söylüyor.

Herkese, 2-3 saatte bir 10 dakika mola vermeyi öneriyor. "Başta kırmızı et olmak üzere hayvansal gıdalar ve mayalı içecekler tüketilmemeli, sebze ağırlık beslenilmelidir. Kafeinli içecekler de rahatsızlığın artmasına neden olur. Aynı zamanda oturduğumuz yerin yüzeyi sert olmamalı. Yürüyüş yapmalı, en az 10 bin adımı hayatımıza dahil etmeliyiz" diyor.

UYKU APNESİ KANSER EDİYOR

Uykuda nefesin durması olarak bilinen uyku apnesi hastalığı, modern çağın hastalığı olarak adlandırılıyor. Erkeklerde 40 yaş sonrası kadınlarda ise menopoz döneminde sık görülüyor.

Göğüs Hastalıkları ve Uyku Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu trafik kazalarına bile yol açan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Uyku apnesinin, inmeden kalp krizine hatta kansere dek bir çok ciddi hastalığa yol açabildiğini belirtiyor.

DİYABETTEN KISIRLIĞA

"Bu hastalık hipertansiyon, kalp krizi, inme, insülin direnci, tip 2 diyabete yol açabilir. Cinsel hayatı olumsuz etkiler. Son yıllarda uyku apnesinin kanser gelişiminde de rol oynadığı gösterilmiştir" uyarısında bulunuyor.

HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Kilo verin.

Bel çevrenizin kadınsanız 89 cm, erkekseniz 102 cm'den fazla olmamasına dikkat edin.

Her gün aynı saatte yatağa yatın ve sabah aynı saatte uyanın.

Karanlık ve sessiz odada uyuyun. Koltukta değil yatakta uyuyun.

Uyku ilacı, sakinleştirici ve kas gevşetici ilaçlardan uzak durun.