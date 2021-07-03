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    Çocuklarda ekran ya da oyun bağımlılığı görülme oranı artıyor

    Çocuklarda ekran ya da oyun bağımlılığı görülme oranı artıyor. Psikolog Yağmur Bedir, eğer aileler müdahale etmezlerse çocukları obezite, kaygı ve depresyonun beklediğini söylüyor.

    Çocuklar oyuna gelmeyin!

    Kendi yaşıtlarıyla okulda vakit geçiremeyen çocukların internet ortamında sanal arkadaşlıklar ve oyunlara yoğunlaştığını belirten Psikolog Yağmur Bedir, ekran ve oyun bağımlılığının çok üst seviyede arttığını söylüyor.

    Ekran bağımlılığı nedeniyle çocukların gün geçtikçe asosyal bir kişi olabileceğini ifade eden Bedir, hikikomori olarak adlandırılan ekran bağımlılığının klinikte gözlenmeye başladığını dile getiriyor:

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    Hareketsizlik zaman içerisinde obezitenin tetiklenmesine sebep oluyor. Aileler çocuklarında yeme bozukluğunu çok geç fark edebiliyor.

    Eğer aileler erken teşhisi koyamazlarsa çocukları kaygı, depresyon, saldırganlık duyguları ile kendini daha fazla içe kapattığından kişilik bozukluklarına kadar gidebilecek bir durum meydana geliyor.

    Ailecek yapılacak etkinlikler ortak alanda artırılmalıdır. İnternetin kullanımı yasaklanmamalı ama hangi amaç ve içerikle kullanıldığı kontrol edilmelidir.

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    Haberler Sağlık Çocuklarda ekran ya da oyun bağımlılığı görülme oranı artıyor