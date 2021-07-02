Diş ağrısına karşı basit önlem

Yaz aylarında sık sık tükettiğimiz dondurma ve soğuk içecekler, dişlerimizi sızlatması dışında diş hassasiyeti sorununa işaret ediyor. Günümüzde artık çok sık karşılaştığımız bu rahatsızlık özellikle diş eti çekilmesi sonrası açığa çıkıyor. Peki diş hassasiyeti olan hastalar nelere dikkat etmeli?
Doç. Dr. Mustafa Gündoğar, diş sızlamasına iyi gelen 5 etkili yöntemi sıralıyor:
Öncelikle ağız ve diş bakımına oldukça özen göstermelisiniz.
Yumuşak kıllı fırça kullanmalısınız. Eğer çok kuvvet uygulayarak diş fırçalıyorsanız, daha az kullandığınız elinizle dişlerinizi fırçalayın. Mesela sağ elinizi diş fırçalarken kullanıyorsanız hemen değiştirip sol eliniz ile dişlerinizi fırçalayın.
Özellikle yaz aylarında dondurma ve soğuk içeceklerin tüketiminde dikkatli olun.
Hassasiyet giderici macunlar düzenli olarak kullanılmalıdır.
Fazla asit içeren yiyecek ve içeceklerden mutlaka uzak durun. Diş hassasiyeti probleminiz varsa bu durumun daha da kötüleşmesine neden olur.
Doç. Dr. Mustafa Gündoğar, diş sızlamasına iyi gelen 5 etkili yöntemi sıralıyor:
Öncelikle ağız ve diş bakımına oldukça özen göstermelisiniz.
Yumuşak kıllı fırça kullanmalısınız. Eğer çok kuvvet uygulayarak diş fırçalıyorsanız, daha az kullandığınız elinizle dişlerinizi fırçalayın. Mesela sağ elinizi diş fırçalarken kullanıyorsanız hemen değiştirip sol eliniz ile dişlerinizi fırçalayın.
Özellikle yaz aylarında dondurma ve soğuk içeceklerin tüketiminde dikkatli olun.
Hassasiyet giderici macunlar düzenli olarak kullanılmalıdır.
Fazla asit içeren yiyecek ve içeceklerden mutlaka uzak durun. Diş hassasiyeti probleminiz varsa bu durumun daha da kötüleşmesine neden olur.