Uzmanlar uyardı! Stres, obeziteden kalp krizine kadar pek çok hastalığı beraberinde getiriyor

Gündelik hayatın olmazsa olmazı stresle eğer savaşamazsak ya da baş edemezsek tükenme meydana geliyor. Obezite, kalp hastalığı, Alzheimer, hipertansiyon ve diyabete yol açıyor. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, stresin daha fazla etkilediği 10 durumu açıklıyor.
1- ERGENLİK:
Bu dönemde insan birçok konuda hassaslaşır. Strese karşı dayanıksızdır.
2- EVLİLİK:
Evliliğin ilk zamanlarında kadın da erkek de strese daha duyarlı olabilir.
3- HAMİLELİK:
Bir yandan vücudundaki değişiklikler, kilo alımı, hamilelik süresi, doğum şekli, çocuğa bakmakla ilgili kaygıları artabilir.
4- ŞEHİR DEĞİŞTİRME:
Okul, iş ya da ekonomik nedenlerle kişiler, şehir değiştirmek zorunda kalabilirler. Bu gelişme olumlu bile olsa, yeni bir şehre alışmak başlangıçta strese neden olabilir.