Uzmanlar uyardı! Stres, obeziteden kalp krizine kadar pek çok hastalığı beraberinde getiriyor



"Sen dili" yerine "Ben dili" kullanın.

Stres kaynaklarını ya ortadan kaldırın ya da kendinize yapılmasını ve yapılmamasını istediğiniz şeyleri açıkça konuşarak ifade edin.

Stresi doğuran etmenlerden birisi de gelecek kaygısıdır. Bir profesyonelden destek alın.