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    Uzmanlar uyardı! Stres, obeziteden kalp krizine kadar pek çok hastalığı beraberinde getiriyor

    Gündelik hayatın olmazsa olmazı stresle eğer savaşamazsak ya da baş edemezsek tükenme meydana geliyor. Obezite, kalp hastalığı, Alzheimer, hipertansiyon ve diyabete yol açıyor. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, stresin daha fazla etkilediği 10 durumu açıklıyor.

    Stresten onla kurtulun

    Gündelik hayatın olmazsa olmazı stresle eğer savaşamazsak ya da baş edemezsek tükenme meydana geliyor. Obezite, kalp hastalığı, Alzheimer, hipertansiyon ve diyabete yol açıyor. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, stresin daha fazla etkilediği 10 durumu açıklıyor.

    1- ERGENLİK:
    Bu dönemde insan birçok konuda hassaslaşır. Strese karşı dayanıksızdır.

    2- EVLİLİK:
    Evliliğin ilk zamanlarında kadın da erkek de strese daha duyarlı olabilir.

    3- HAMİLELİK:
    Bir yandan vücudundaki değişiklikler, kilo alımı, hamilelik süresi, doğum şekli, çocuğa bakmakla ilgili kaygıları artabilir.

    4- ŞEHİR DEĞİŞTİRME:
    Okul, iş ya da ekonomik nedenlerle kişiler, şehir değiştirmek zorunda kalabilirler. Bu gelişme olumlu bile olsa, yeni bir şehre alışmak başlangıçta strese neden olabilir.

        5- YENİ İŞ:
        İşteki yeni arkadaşlıklar, işyerinin işleyiş biçimi, müdürünün davranış biçimi strese yol açabilir.

        6- HASTALIKLAR:
        Kanserler, uzun süre ilaç kullanımı gereken tansiyon ve şeker gibi hastalıklar, doğuştan hastalıklar başlı başına bir stres kaynağı olabilir.

        7- ÇOCUK BAKIMI:
        Eğer kadın çalışıyorsa; çocuğunu bırakacak güvenli bir ortam konusunda strese girebilir.

        8- ÇOCUKLAR:
        Çocukların sınav stresleri, eğitim masrafları, okullarıyla ilgili alınması gereken kararlar, özel ders ücretleri gibi birçok konu ailelerde strese neden olabilmektedir.

        9- TERÖR:
        Savaştan kaçıp sığınanları görmek, terör olaylarına medyadan ya da birebir şahit olmak, kişide stres oluşturabilir.

            10- TRAFİK:
            Trafikte geçirilen sürenin fazlalığı, kurallara uymama, kısıtlı sürede gerçekleştirilmesi gereken işler, kaza riski kişilerde strese neden olabilmektedir.

            NELER YAPMALIYIZ?
            Stresten kurtulmak için hemen hareket etmelisiniz.
            Olayları veya durumları algılayış biçiminizdeki olumsuzlukları ortadan kaldırın.


            "Sen dili" yerine "Ben dili" kullanın.
            Stres kaynaklarını ya ortadan kaldırın ya da kendinize yapılmasını ve yapılmamasını istediğiniz şeyleri açıkça konuşarak ifade edin.
            Stresi doğuran etmenlerden birisi de gelecek kaygısıdır. Bir profesyonelden destek alın.


                Gevşemeyi; spor, egzersiz ve diyeti hayatınızda ihmal etmeyin.
                Zamanı etkin kullanmalısınız.
                Eleştiriye açık olun.
                Fırsat buldukça iyilik yapın.
                Geçmiş travmalarınızı çözümleyin.
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                Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı! Stres, obeziteden kalp krizine kadar pek çok hastalığı beraberinde getiriyor