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    Meme büyütme ve küçültme ameliyatlarına ilgi büyük

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kadınlar estetik merkezlerine akın etti. En büyük ilgiyi meme büyütme ve küçültme ameliyatları çekti! Prof. Dr. Erol Kesiktaş “Genç kızlar bile ailesiyle gelerek bu operasyonları yaptırmak istiyor” dedi.

    İlgi büyük!

    Pandemiyle birlikte, estetik operasyonlara ilgi arttı. En popüleri ise meme büyütme ve küçültme ameliyatlarıydı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kesiktaş, meme ameliyatlarının 15 kat arttığını açıkladı. Artık genç kızların bile ailesiyle gelerek bu ameliyatları yaptırdığını vurguladı. Prof. Dr. Erol Kesiktaş, yoğun ilgi nedeniyle randevuların da dolduğunu açıkladı.

    KIŞA GÖRE YÜZDE 50 ARTTI...
    "Özellikle     yaz mevsimine giriş zamanı, insanların plaj, havuz veya tatilden önce hazır hale gelmek için polikliniğimize yoğun talebi başladı. Özellikle meme büyütme ameliyatları çok revaçta. Bunlarda da kış aylarına göre yüzde 50 oranında bir artış var" ifadesini kullandı. Kısa süre önce meme küçültme ameliyatı olan Ayşe Nur (52), yıllarca kamburluk ve boyun fıtığı gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini vurguladı. "Ameliyat olalı 18 gün oldu. Yürüyüşüm bile değişti" açıklaması yaptı.



    Meme küçültme operasyonu geçiren Ayşe Nur "kuş gibi oldum" dedi.


    ESTETİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. EROL KESİKTAŞ

    RANDEVULAR ÇOKTAN DOLDU
    Kadınlar, son dönemde meme ameliyatlarına büyük ilgi gösteriyor.
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