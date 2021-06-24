Mutsuz evlilik felç demek

İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi, 30 yaşın üzerinde 9 bin evli erkeğin sağlık verilerini analiz etti. Evliliğinde mutsuz olduğunu belirten kişilerin, mutlu olduğunu belirtenlere kıyasla başta felç olmak üzere ölüm riski faktörlerine yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtildi. Araştırmacılar, erkeklerin evliliklerine 1 ile 4 arasında bir not vermelerini istedi. Sonuçta evliliklerine düşük puanı veren erkeklerin evliliklerine yüksek puan verenlere kıyasla felçten ölme olasılığının yüzde 69 daha yüksek olduğu tespit edildi. Dr. Lev-Ari, "Bu sigara içmekle benzer risk oranı ortaya çıkardı" dedi.





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