Anhedoni hastalığı, zevk alacak şeylere karşı hissizleştiriyor. Kişi ne kadar istekli olsa da hayattan keyif alamıyor. Kısır bir döngünün içine giriliyor. Hayat çekilmez oluyor. Psikiyatrist Albers-Bowling, depresyon, kaygı ve kederin anhedoni hastalığına yol açtığını söylüyor.

Bowling, kişinin hem kendisine hem de başkalarına yönelik olumsuz duygular beslemesi, sosyal hayattan ve ikili ilişkilerden uzaklaşma, tepkilerini açık bir şekilde belli etmeme isteği, içine kapanıklık, iletişim kurmaktan çekinme ve cinsel ilişkiye dair isteğin azalması hastalığın belirtileri olduğunu belirtiyor.

TERAPİ OLMAZSA İLAÇ

Tedavi için ilk olarak sorunun kaynağına inmek gerektiğini söyleyen psikiyatrist, depresyona yol açan şeyin ortadan kaldırılması gerektiğini açıklıyor: Hastaların uzmanlar tarafından yardım alması gerekiyor.

Kimi hastalar için sadece terapi seansları yeterli olurken kimi hastalar için de ilaç tedavisi gerekli olabiliyor. Böyle bir durumda yapacağınız ilk şey, iyileşmeye, sizi sonu gelmez bir çukura sürükleyen bu hastalıktan kurtulmaya kararlı olup yardım almaktır.