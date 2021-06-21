Uzmanlar uyardı! İyotu da kararında tüketmek gerekiyor

Vücudumuzun üretemediği, bu nedenle sofra tuzu başta olmak üzere deniz ürünleri, et, süt ve yumurta gibi besinlerden karşılanabilen iyotun fazlası da azı da zararlı oluyor. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi iyotu da kararında tüketmek gerekiyor.

KONTROL ŞART

Dr. Ozan Kocakaya, iyot eksikliğinin tiroit sorunlarından çocuklarda gelişme ve zeka geriliğine dek bir çok hastalığa yol açtığını belirtiyor. "Fazla iyot almak da tiroit hastalıklarını kötüleştirebiliyor. Tiroit hastalığı olanların mutlaka doktorlarına danışarak gerekirse iyotsuz tuz kullanmaları gerekebiliyor" diyor. Şu önerilerde bulunuyor:



Deniz balıkları, süt ve ürünleri, tahıl tüketilmelidir.

İyotlu tuz kullanmaya özen gösterilmelidir.

Erişkin kadın ve erkekler günde 150 mikrogram iyot aldıklarından emin olmalıdır.