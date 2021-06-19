Siberkondria kaygıyı artırıyor

Siberkondria, hastalık arama hastalığı olarak tanımlanıyor. Dr. Büşra Sübay, Coronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan belirsizliğin ve kaygının siberkondria davranışını tetikleyebildiğini belirtiyor. Sübay, "Doğru olmayan pek çok bilginin internette kolayca yayıldığını unutmamak gerekiyor" diyor. Önerilerde bulunuyor: Bilginin kaynağına dikkat edin. İnternet tanı yeri değildir, her cevabı bulamazsınız. Bilgilerin kesinlik içermediğini unutmayın. Bilgiyi doktorunuzdan alın. Ara ara dijital detoks yapın. Hobilerinize zaman ayırın.
- Sağlık
- 19.06.2021 Gazete