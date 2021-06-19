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    Siberkondria kaygıyı artırıyor

    Siberkondria, hastalık arama hastalığı olarak tanımlanıyor. Dr. , nedeniyle yaşanan belirsizliğin ve kaygının siberkondria davranışını tetikleyebildiğini belirtiyor.

    Siberkondria kaygıyı artırıyor
    Siberkondria, hastalık arama hastalığı olarak tanımlanıyor. Dr. , nedeniyle yaşanan belirsizliğin ve kaygının siberkondria davranışını tetikleyebildiğini belirtiyor. Sübay, "Doğru olmayan pek çok bilginin internette kolayca yayıldığını unutmamak gerekiyor" diyor. Önerilerde bulunuyor: Bilginin kaynağına dikkat edin. İnternet tanı yeri değildir, her cevabı bulamazsınız. Bilgilerin kesinlik içermediğini unutmayın. Bilgiyi doktorunuzdan alın. Ara ara dijital detoks yapın. Hobilerinize zaman ayırın.
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