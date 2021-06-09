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    Hamburger karaciğeri yer

    Hamburger, pizza ve döner gibi fast food yiyecekler karaciğer yağlanması riskini artırıyor. İşte haberin detayları ve 9 Haziran tarihli 'nden derlediğimiz sağlık haberleri...

    Hamburger karaciğeri yer
    Prof. Dr. , günlük hayatta karaciğeri koruyacak altın kuralları açıklıyor. Karaciğer yağlanmasının, kanser ve siroz riskini artırdığını belirtiyor. Günde 20-30 dakika egzersiz yapılması gerektiğini söyleyen Yaprak, özellikle karın bölgesinden kilo alanların daha fazla karaciğer yağlanması riski taşıdığını söylüyor. Hamburger, pizza ve döner gibi fast food yiyeceklerin karaciğer yağlanması riskini artırdığını belirten Yaprak, " tipi beslenmeye ağırlık verin. Günde 1 avuç kadar ceviz yiyin" diyor.




    PROSTATA İMPLANTLI ÇÖZÜM
    İngiltere'de prostat sorununun üstesinden gelmek için örümcek şeklindeki bir implant geliştirildi. Bunun prostat büyümesi olan milyonlarca erkeğin iyi bir gece uykusu çekmesine yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Cihaz, prostat dokusunu mesaneden idrarı vücuttan dışarı taşıyan üretradan uzaklaştırıyor.

    İLTİHAPLARA KARŞI PIRASA
    Pırasa, kan damarlarını koruyor. Kalp sağlığını iyileştiriyor. Kronik iltihap riskini azaltıyor. Kilo kaybını destekliyor. Vücudunuzu temizliyor. Cildinizin parlak görünmesini sağlıyor.

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