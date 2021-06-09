Hamburger karaciğeri yer

Prof. Dr. Onur Yaprak, günlük hayatta karaciğeri koruyacak altın kuralları açıklıyor. Karaciğer yağlanmasının, kanser ve siroz riskini artırdığını belirtiyor. Günde 20-30 dakika egzersiz yapılması gerektiğini söyleyen Yaprak, özellikle karın bölgesinden kilo alanların daha fazla karaciğer yağlanması riski taşıdığını söylüyor. Hamburger, pizza ve döner gibi fast food yiyeceklerin karaciğer yağlanması riskini artırdığını belirten Yaprak, "Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık verin. Günde 1 avuç kadar ceviz yiyin" diyor.
PROSTATA İMPLANTLI ÇÖZÜM
İngiltere'de prostat sorununun üstesinden gelmek için örümcek şeklindeki bir implant geliştirildi. Bunun prostat büyümesi olan milyonlarca erkeğin iyi bir gece uykusu çekmesine yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Cihaz, prostat dokusunu mesaneden idrarı vücuttan dışarı taşıyan üretradan uzaklaştırıyor.
İLTİHAPLARA KARŞI PIRASA
Pırasa, kan damarlarını koruyor. Kalp sağlığını iyileştiriyor. Kronik iltihap riskini azaltıyor. Kilo kaybını destekliyor. Vücudunuzu temizliyor. Cildinizin parlak görünmesini sağlıyor.
PROSTATA İMPLANTLI ÇÖZÜM
İngiltere'de prostat sorununun üstesinden gelmek için örümcek şeklindeki bir implant geliştirildi. Bunun prostat büyümesi olan milyonlarca erkeğin iyi bir gece uykusu çekmesine yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Cihaz, prostat dokusunu mesaneden idrarı vücuttan dışarı taşıyan üretradan uzaklaştırıyor.
İLTİHAPLARA KARŞI PIRASA
Pırasa, kan damarlarını koruyor. Kalp sağlığını iyileştiriyor. Kronik iltihap riskini azaltıyor. Kilo kaybını destekliyor. Vücudunuzu temizliyor. Cildinizin parlak görünmesini sağlıyor.