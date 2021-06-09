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    güzelliği! İşte şifa deposu domatesin faydaları...

    , içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Cildi besleyen, gözleri güçlendiren domates, erkeklerin kabusu prostat hastalığına karşı koruma sağlıyor.

    Domates güzelliği
    Vücut için en etkili antioksidanlardan , içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Cildi besleyen, gözleri güçlendiren domates, erkeklerin kabusu prostat hastalığına karşı koruma sağlıyor. Sabah kahvaltılarını süsleyen domatesin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

    Sodyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürür.

    Sinir sistemini güçlendirir.

    oluşumunu engeller.

    Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.

    Kemikleri korur ve güçlendirir.

    ce sorunlarıyla savaşır.


    Victoria's Secret meleği Elsa Hosk, her gün domates yiyerek form tutuyor.
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