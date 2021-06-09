Vücut için en etkili antioksidanlardan domates, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Cildi besleyen, gözleri güçlendiren domates, erkeklerin kabusu prostat hastalığına karşı koruma sağlıyor. Sabah kahvaltılarını süsleyen domatesin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:
Sodyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürür.
Sinir sistemini güçlendirir.
Safra kesesi taşı oluşumunu engeller.
Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Sivilce sorunlarıyla savaşır.
Victoria's Secret meleği Elsa Hosk, her gün domates yiyerek form tutuyor.
Sodyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürür.
Sinir sistemini güçlendirir.
Safra kesesi taşı oluşumunu engeller.
Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Sivilce sorunlarıyla savaşır.
Victoria's Secret meleği Elsa Hosk, her gün domates yiyerek form tutuyor.