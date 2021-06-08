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    • Sağlık
    • 08.06.2021 16:48
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    • 08.06.2021 17:48
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    : Sağlık Bakanı güncel sını paylaştı! En yüksek artış o illerde

    haberi... Sağlık Bakanı , "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans sının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu. Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

    Bakan Koca güncel koronavirüs haritasını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

    Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız." dedi.


    İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.



    Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



        "BU GÜCE GÜVENİN"
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi.


        GÜNLÜK VAKA SAYISINDA SON DURUM
        Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

        VAKA GÖRÜLME ORANI EN ÇOK ALAZAN İLLER
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

        Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, son bir haftada vaka görülme oranı en çok azalan illerin Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli olduğunu belirtti.

        Bakan Koca, "Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşıyla bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        Bakan Koca güncel koronavirüs haritasını açıkladı
        Haberler Sağlık Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs haritasını paylaştı! En yüksek artış o illerde