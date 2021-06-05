Pestisite dikkat! Meme kanseri riskini 9 kat artıyor

Günümüzde birçok alanda kullanılan pestisitler, meme kanseri riskini arttırıyor. Dr. Pelin Basım, "Pestisitler ürün miktarını artırırken, aynı zamanda hava, toprak ve suda kirlenmelere, besin zincirinde kırılmalara, bu yolla insan sağlığında onarılması mümkün olmayan hasarlara yol açıyor.

ÇİFTÇİLER DİKKAT

Denetimden yoksun, bilinçsizce ve hiçbir koruyucu önlem alınmadan kullanılan pestisitlerin genetik dizilimde yarattığı kırılmalarla hem etkilenen bireylerde hem de gelecek nesillerinde kanser türlerine yol açtığını günümüzde net olarak ifade edebiliyoruz. Kronik pestisit maruziyeti altındaki ya da pestisitlerle bulaşma olmuş bu gıdaları tüketen kişilerde meme kanserinin 9 kat arttığına dair bilimsel çalışmalar bulunuyor. Bu yüzden çiftçiler ve tarım işçileri daha çok risk altında" diyor.