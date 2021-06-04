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    Uzman isimden '' uyarısı! Şiddetli ağrılara sebep oluyor...

    Böbrek taşları, şiddetli ağrılara sebep oluyor. Tedavi edilmediğinde böbrek hasarlarına yol açıyor. Op. Dr. Tuğrul Türker, ateş, bulantı ve kusmalara dikkat etmek gerektiğini belirtiyor.

    Eyvah böbrek taşı
    Böbrek taşları, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat fazla görülüyor. Op. Dr. Tuğrul Türker, "Sıcaklığın yüksek olması, su alımı, beslenme, alkol alımı, meslek durumu yani büro hizmeti ve yüksek ısıda çalışma gibi faktörler oluşumunu kolaylaştırırlar" diyor.

    Böbrek taşlarının hastada ortaya çıkan şikâyetlerinden bahseden Türker, "Böbrek taşları, hastada yan ağrısı, idrarda kanama, enfeksiyon, ateş, bulantı-kusma şikayetlerine sebep olabilir. Muayene, laboratuar ve radyolojik görüntüleme ile teşhis edilen böbrek taşları; yerleşim yeri ve boyutuna göre, medikal tedavi, endoskopik ameliyatlar veya nâdiren açık ameliyatla tedavi edilir." şeklinde konuşuyor.

    MUŞMULA KUM DÖKER
    Muşmula, böbrek kum ve taşların dökülmesini sağlıyor. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı oluyor. Düzenli olarak tüketimi, merkezi sinir sistemine iyi geliyor.

    ISIRGAN OTUYLA TEMİZLEN
    Isırgan otu, böbrek taşlarını önlüyor. Dolaşımı arttırıyor. Kanın temizlenmesini sağlıyor. Solunum sorunlarını gideriyor. Alerjik hastalıklara iyi geliyor. Kireçlenme, artrit ve eklem ağrısını hafifletiyor. Prostat sağlığını koruyor.

    GEBELERE YEŞİL FASULYE
    Yeşil fasulye, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Sindirime yardımcı oluyor. Bebeğin anne karnında normal büyümesini sağlıyor.
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    Haberler Sağlık Uzman isimden 'böbrek taşı' uyarısı! Şiddetli ağrılara sebep oluyor...