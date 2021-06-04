Böbrek taşları, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat fazla görülüyor. Op. Dr. Tuğrul Türker, "Sıcaklığın yüksek olması, su alımı, beslenme, alkol alımı, meslek durumu yani büro hizmeti ve yüksek ısıda çalışma gibi faktörler böbrek taşı oluşumunu kolaylaştırırlar" diyor.
Böbrek taşlarının hastada ortaya çıkan şikâyetlerinden bahseden Türker, "Böbrek taşları, hastada yan ağrısı, idrarda kanama, enfeksiyon, ateş, bulantı-kusma şikayetlerine sebep olabilir. Muayene, laboratuar ve radyolojik görüntüleme ile teşhis edilen böbrek taşları; yerleşim yeri ve boyutuna göre, medikal tedavi, endoskopik ameliyatlar veya nâdiren açık ameliyatla tedavi edilir." şeklinde konuşuyor.
MUŞMULA KUM DÖKER
Muşmula, böbrek kum ve taşların dökülmesini sağlıyor. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı oluyor. Düzenli olarak tüketimi, merkezi sinir sistemine iyi geliyor.
ISIRGAN OTUYLA TEMİZLEN
Isırgan otu, böbrek taşlarını önlüyor. Dolaşımı arttırıyor. Kanın temizlenmesini sağlıyor. Solunum sorunlarını gideriyor. Alerjik hastalıklara iyi geliyor. Kireçlenme, artrit ve eklem ağrısını hafifletiyor. Prostat sağlığını koruyor.
GEBELERE YEŞİL FASULYE
Yeşil fasulye, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Sindirime yardımcı oluyor. Bebeğin anne karnında normal büyümesini sağlıyor.
Böbrek taşlarının hastada ortaya çıkan şikâyetlerinden bahseden Türker, "Böbrek taşları, hastada yan ağrısı, idrarda kanama, enfeksiyon, ateş, bulantı-kusma şikayetlerine sebep olabilir. Muayene, laboratuar ve radyolojik görüntüleme ile teşhis edilen böbrek taşları; yerleşim yeri ve boyutuna göre, medikal tedavi, endoskopik ameliyatlar veya nâdiren açık ameliyatla tedavi edilir." şeklinde konuşuyor.
MUŞMULA KUM DÖKER
Muşmula, böbrek kum ve taşların dökülmesini sağlıyor. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı oluyor. Düzenli olarak tüketimi, merkezi sinir sistemine iyi geliyor.
ISIRGAN OTUYLA TEMİZLEN
Isırgan otu, böbrek taşlarını önlüyor. Dolaşımı arttırıyor. Kanın temizlenmesini sağlıyor. Solunum sorunlarını gideriyor. Alerjik hastalıklara iyi geliyor. Kireçlenme, artrit ve eklem ağrısını hafifletiyor. Prostat sağlığını koruyor.
GEBELERE YEŞİL FASULYE
Yeşil fasulye, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Sindirime yardımcı oluyor. Bebeğin anne karnında normal büyümesini sağlıyor.