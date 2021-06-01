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    Hipertansiyon 'de her 3 kişiden birinde görülüyor | Hipertansiyon nedir? (Sağlık haberleri)

    Sinsi ilerleyen hipertansiyon 'de her 3 kişiden birinde görülüyor. Tedavi edilmediğinde ölüme yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, hipertansiyonun artık gençleri de tehdit ettiğini söylüyor. Bu hastalığın genellikle baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve görmede bozukluklara yol açtığının altını çiziyor.

    Can düşmanı hipertansiyon

    Sinsi ilerleyen hipertansiyon Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülüyor. Tedavi edilmediğinde ölüme yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, hipertansiyonun artık gençleri de tehdit ettiğini söylüyor.

    Bu hastalığın genellikle baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve görmede bozukluklara yol açtığının altını çiziyor. Hipertansiyonla mücadelede tedaviye ek olarak yaşam tarzında da değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyor. Omega-3 yağı ve sağlıklı yağların tüketilmesini öneriyor.

    SÜPER BESİNLER
    Yaz aylarının gelmesiyle sofralar renkleniyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Dyt. Tuba Kayan Tapan, mucize besinleri sıralıyor:

    Doğal insülin tarçın: Diyabetini önler.
    Ananas etkisi: Karaciğeri de korur.


        Kalplere domates: Kalp hastalıkların korur.
        Kızılcık şifa dolu: İdrar yolu enfeksiyonunu giderir.
        Karpuzun gücü: Böbrekleri korur.

        BAĞIRSAKLAR DA TEMBELLEŞİR
        Stres, mide hastalıkları, sağlıksız beslenme bağırsakların çalışmasını yavaşlatıyor. Toplumda 'bağırsak tembelliği' denilen bu durum, genellikle kilo alımıyla sonuçlanıyor. Bağırsağı aktif hale getiren besinler şöyle sıralanıyor:

        NANE: Bağırsaklarda iltihaplarınını temizler.
        ZENCEFİL ÇAYI: Bağırsakları yumuşatır. Hareketlerini hızlandırır. Sindirimi düzenler.
        YOĞURT: Bağırsaktaki faydalı bakterileri artırır. Düzgün çalışmasını sağlar. Kabızlığı bitirir.
        PAPATYA ÇAYI: Sindirimi rahatlatır. Şişkinliği ve hazımsızlığı alır.
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        Haberler Sağlık Hipertansiyon Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülüyor | Hipertansiyon nedir? (Sağlık haberleri)