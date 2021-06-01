Bu hastalığın genellikle baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve görmede bozukluklara yol açtığının altını çiziyor. Hipertansiyonla mücadelede tedaviye ek olarak yaşam tarzında da değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyor. Omega-3 yağı ve sağlıklı yağların tüketilmesini öneriyor.