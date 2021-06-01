Sinsi ilerleyen hipertansiyon Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülüyor. Tedavi edilmediğinde ölüme yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, hipertansiyonun artık gençleri de tehdit ettiğini söylüyor.
Bu hastalığın genellikle baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve görmede bozukluklara yol açtığının altını çiziyor. Hipertansiyonla mücadelede tedaviye ek olarak yaşam tarzında da değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyor. Omega-3 yağı ve sağlıklı yağların tüketilmesini öneriyor.
SÜPER BESİNLER
Yaz aylarının gelmesiyle sofralar renkleniyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Dyt. Tuba Kayan Tapan, mucize besinleri sıralıyor:
Doğal insülin tarçın: Diyabetini önler.
Ananas etkisi: Karaciğeri de korur.