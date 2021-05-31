Yedi bela kanser! İşte kansere neden olan hatalar...

Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, genetik faktörlerin dışında sağlıksız beslenme ve obezitenin de kansere neden olduğunu belirtiyor. Kansere yol açan 7 beslenme hatası hakkında herkesi bilgilendiriyor.
OBEZİTE: Fazla kilo; böbrek, meme, pankreas, karaciğer ve safra kesesi kanserine neden oluyor.
HAMBURGER: Trans yağlar, kansere davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla fast food tarzı besinler, kızartılmış kavrulmuş besinlerden uzak durmak gerekiyor.
KIRMIZI ET: Posadan fakir beslenme, kansere neden oluyor. Yine kırmızı etin fazla tüketimi bu riski artırıyor.
ASİTLİ İÇECEKLER: İçerdiği yüksek oranda şeker ile asitli ve yapay tatlandırıcılı içecekler, kolon ve akciğer kanseri riskini artırıyor.
MISIR YAĞI: Soya, mısır, buğday gibi besinleri daha az tüketmek gerekiyor.
SICAK YEMEK: Besinleri aşırı sıcak değil 65 santigrat derece ve altında tüketmek gerekiyor.
PAKETLİ GIDA: Yapay glikoz ve glikoz pankreas kanserine yol açar.
OBEZİTE: Fazla kilo; böbrek, meme, pankreas, karaciğer ve safra kesesi kanserine neden oluyor.
HAMBURGER: Trans yağlar, kansere davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla fast food tarzı besinler, kızartılmış kavrulmuş besinlerden uzak durmak gerekiyor.
KIRMIZI ET: Posadan fakir beslenme, kansere neden oluyor. Yine kırmızı etin fazla tüketimi bu riski artırıyor.
ASİTLİ İÇECEKLER: İçerdiği yüksek oranda şeker ile asitli ve yapay tatlandırıcılı içecekler, kolon ve akciğer kanseri riskini artırıyor.
MISIR YAĞI: Soya, mısır, buğday gibi besinleri daha az tüketmek gerekiyor.
SICAK YEMEK: Besinleri aşırı sıcak değil 65 santigrat derece ve altında tüketmek gerekiyor.
PAKETLİ GIDA: Yapay glikoz ve glikoz pankreas kanserine yol açar.