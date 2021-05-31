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    Yedi bela kanser! İşte kansere neden olan hatalar...

    Sonradan gelişen tüm kanser türleri, sağlıksız beslenme sonucu yaşanıyor. Uzmanlar, kansere neden olan hataları sıralıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Yedi bela kanser
    Diyetisyen , genetik faktörlerin dışında sağlıksız beslenme ve obezitenin de kansere neden olduğunu belirtiyor. Kansere yol açan 7 beslenme hatası hakkında herkesi bilgilendiriyor.

    OBEZİTE: Fazla kilo; böbrek, meme, pankreas, karaciğer ve safra kesesi kanserine neden oluyor.

    HAMBURGER: Trans yağlar, kansere davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla fast food tarzı besinler, kızartılmış kavrulmuş besinlerden uzak durmak gerekiyor.

    : Posadan fakir beslenme, kansere neden oluyor. Yine kırmızı etin fazla tüketimi bu riski artırıyor.

    ASİTLİ İÇECEKLER: İçerdiği yüksek oranda şeker ile asitli ve yapay tatlandırıcılı içecekler, kolon ve akciğer kanseri riskini artırıyor.

    : Soya, mısır, buğday gibi besinleri daha az tüketmek gerekiyor.

    SICAK YEMEK: Besinleri aşırı sıcak değil 65 santigrat derece ve altında tüketmek gerekiyor.

    PAKETLİ GIDA: Yapay glikoz ve glikoz pankreas kanserine yol açar.
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    Haberler Sağlık Yedi bela kanser! İşte kansere neden olan hatalar...