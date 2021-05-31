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    Vücudunuzdaki benler bazı tehlikelerin habercisi

    Vücudunuzdaki benler bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor.

    'Ben'de olmaz deme!
    Vücudunuzdaki benler bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor. Dr. , büyüyen, rengi değişen, kanayan ve kabuklaşan benlere karşı uyarıyor. Önerilerde bulunuyor:

    Yaz kış güneşten korunun.
    Aynada ayda bir kere özellik le avuç içi, ayak tabanı, genital bölgedeki benleri kontrol edin.
    uzmanına gidin.
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