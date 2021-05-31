Vücudunuzdaki benler bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, büyüyen, rengi değişen, kanayan ve kabuklaşan benlere karşı uyarıyor. Önerilerde bulunuyor:
Yaz kış güneşten korunun.
Aynada ayda bir kere özellik le avuç içi, ayak tabanı, genital bölgedeki benleri kontrol edin.
Dermatoloji uzmanına gidin.
Yaz kış güneşten korunun.
Aynada ayda bir kere özellik le avuç içi, ayak tabanı, genital bölgedeki benleri kontrol edin.
Dermatoloji uzmanına gidin.