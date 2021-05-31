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    tan kurtulsak

    Vücutta hayati öneme sahip , kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine ve hormonların üretilmesine yardımcı oluyor. Pankreastaki küçük bir problem bile, vücudun tüm metabolizmasını bozuyor.

    Sarımsak pankreastan kurtulsak
    Vücutta hayati öneme sahip , kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine ve hormonların üretilmesine yardımcı oluyor. Pankreastaki küçük bir problem bile, vücudun tüm metabolizmasını bozuyor. Özellikle pankreas kanseri, çağın vebasının en saldırgan ve ölümcül türü olarak biliniyor. Pankreas sağlığını korumak için baharatlı, işlenmiş ve şekerli ürünlerden uzak durmak gerekiyor. da pankreasın çalışmasının düzenliyor. Pankreas kanserine karşı koruma sağlıyor. Bağırsakları temizliyor.
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