Health in Globe obezite cerrahisindeki başarılarının kriterlerini açıkladı

Health in Globe'ın başarılı doktorlarından Prof. Dr Burak Kavlakoğlu, pandemi sürecinde değişen beslenme alışkanlığı ve uyku düzensizliğine bağlı olarak obezite riskinin arttığını dile getirerek; "Bu süreçte evde yemek yapma oranı artmaya başladı, atıştırma alışkanlıklarımız çoğaldı, uyku düzensizliği de gece atıştırmalarını beraberinde getirince obezite riskinin artması maalesef kaçınılmaz oldu. Health in Globe olarak Obezite cerrahisindeki başarımızı dikkat ettiğimiz kriterlere bağladığımı söyleyebilirim" dedi.



Health in Globe; "kimlere obezite cerrahisi yapılmalı?" sorusuna açıklık getirdi. Prof. Dr Burak Kavlakoğlu; "Obezite cerrahisi yapacağımız hastalarda birtakım kriterlere dikkat etmemiz gerekir. Bu kriterler arasında en önemlisi vücut kitle indeksidir (VKİ). VKİ vücut ağırlığımızın(kg) boyumuzun metre cinsinden karesine bölünmesi ile oluşan bir değerdir. Bu değer 30'un üzerinde ise obeziteden bahsedilir. Obezite vücut kitle endeksi 30-35, 35-40 ve 40'ın üzeri olmak üzere 3 ana grupta ele alınır. VKİ >40 ise morbid obezite yani hastalıklı obezite söz konusu olup doğrudan ameliyat ile tedavi edilmesi şarttır. VKİ 35-40 arasında ise yandaş hastalık olup olmaması önem arz eder. Bu yandaş hastalıklar tip 2 şeker hastalığı, hiper tansiyon, kolesterol yüksekliği, trigliserid yüksekliği, HDL-iyi kolesterol düşüklüğü, uyku apne sendromu, yağlı karaciğer hastalığı (NASH), astım, reflü hastalığı, venöz staz hastalığı, idrar tutamama, ağırlığa sekonder eklem deformiteleridir." dedi.



Health in Globe, obezite cerrahisi ile tip 2 şeker hastalığı (metabolik cerrahi) cerrahisi arasında farkı şöyle açıkladı. Prof. Dr Burak Kavlakoğlu; "Obezite cerrahisinde İki mekanizmadan yararlanılır. Bunlardan birincisi hacim kısıtlayıcı mekanizma ikincisi ise hem kısıtlayıcı hem de ince bağırsaklardan emilimi bozucu mekanizmadır. Hacim kısıtlayıcı yöntemlerden ayarlanabilir mide bandı(kelepçe) günümüzde yarattığı komplikasyonlar nedeniyle çok nadir uygulanmaktadır. Bugün hacim kısıtlayıcı ameliyat olarak en sık tüp mide ya da mide küçültme ameliyatı olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz Sleeve Gastrectomy ameliyatını uygulamaktayız. Bu ameliyatın avantajı sindirim sisteminde yer değişikliği olmadığı için vitamin ve eser element ihtiyacı uzun vadede olmadığı için, daha fizyolojik sonuçlar elde edilmesidir. Emilim bozucu ameliyat olarak günümüzde en sık gastric bypass dediğimiz ameliyat uygulanmaktadır. Sonuç olarak etkili bir kilo kaybı sağlanırken uzun vadede vitamin ve eser element takviyesi gereklidir. Obezitenin tedavisi amacıyla ameliyat uyguladığımız bu hastalarda yandaş olarak şeker hastalığı (Tip 2 diyabet) varsa, sleeve gastrectomy'den sonra %40-60; gastric bypass'tan sonra ise % 85-90 oranlarında düzelme sağlanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

