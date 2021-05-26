İlk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça yama yapıldı (Sağlık haberleri)

Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı. Tüm dünyada ender görülen otoimmün bir hastalık olan 'Relapsing Polikondritis' hastası Asiye Ateş, "Çok şükür bu operasyonla rahat bir nefes aldım" dedi. Örneği olmayan bir operasyon yapan Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, "Hava yolu, nefes borusu ve her iki bronşun kalp zarı kullanılarak tekrar şekil verilmesi anlamına gelen bir cerrahi müdahale gerçekleştirilmiştir. Kalp zarı kullanılmasının nedeni ise kalp zarının uygulandığı yere uyum sağlaması" dedi. Gül KİREKLO.

KALBİN ŞİFASI SÜT

Sağlıklı kemikler için vazgeçilmez olan sütün, bir faydası daha ortaya çıktı. İngiltere ve ABD'de yapılan araştırmalarda günde bir bardak süt tüketmenin kalp hastalıklarından uzak tuttuğu belirlendi. 2 milyon kişinin sağlık bilgileri, incelendi. Araştırmacılar, düzenli süt içenlerin koroner hastalık veya felç riskini % 14'e kadar düşürdüğünü tespit etti. Süt tüketimi ile artan kolesterol seviyeleri arasında ise herhangi bir bağlantı bulamadı.

BAŞ AĞRISINA ÇÖREK OTU

Çörek otu, öksürüğe iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Gribi iyileştirir. Baş ağrısını hafifletir. Romatizmal hastalıklara iyi gelir. Adet rahatsızlıklarını hafifletir.

PAZI YE GÜÇLÜ KAL

Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu iltihabına yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK İÇİN KEFİR

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoz hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede etkilidir.