Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İlk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça yama yapıldı (Sağlık haberleri)

    'de ve dünyada ilk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı. Tüm dünyada ender görülen otoimmün bir hastalık olan '' hastası , "Çok şükür bu operasyonla rahat bir nefes aldım" dedi. Örneği olmayan bir operasyon yapan Prof. Dr. , "Hava yolu, nefes borusu ve her iki bronşun kalp zarı kullanılarak tekrar şekil verilmesi anlamına gelen bir cerrahi müdahale gerçekleştirilmiştir. Kalp zarı kullanılmasının nedeni ise kalp zarının uygulandığı yere uyum sağlaması" dedi.

    Hayata yama

    'de ve dünyada ilk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı. Tüm dünyada ender görülen otoimmün bir hastalık olan '' hastası , "Çok şükür bu operasyonla rahat bir nefes aldım" dedi. Örneği olmayan bir operasyon yapan Prof. Dr. , "Hava yolu, nefes borusu ve her iki bronşun kalp zarı kullanılarak tekrar şekil verilmesi anlamına gelen bir cerrahi müdahale gerçekleştirilmiştir. Kalp zarı kullanılmasının nedeni ise kalp zarının uygulandığı yere uyum sağlaması" dedi. Gül KİREKLO.

    KALBİN ŞİFASI SÜT
    Sağlıklı     kemikler için vazgeçilmez olan sütün, bir faydası daha ortaya çıktı. ve 'de yapılan araştırmalarda günde bir bardak süt tüketmenin kalp hastalıklarından uzak tuttuğu belirlendi. 2 milyon kişinin sağlık bilgileri, incelendi. Araştırmacılar, düzenli süt içenlerin hastalık veya felç riskini % 14'e kadar düşürdüğünü tespit etti. Süt tüketimi ile artan kolesterol seviyeleri arasında ise herhangi bir bağlantı bulamadı.

    BAŞ AĞRISINA ÇÖREK OTU
    Çörek otu, öksürüğe iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. bi iyileştirir. Baş ağrısını hafifletir. mal hastalıklara iyi gelir. Adet rahatsızlıklarını hafifletir.

    PAZI YE GÜÇLÜ KAL
    Pazı, kemikleri güçlendirir. hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. iltihabına yardımcı olur.

    BAĞIŞIKLIK İÇİN KEFİR
    Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. hassasiyetini düzenler. çürüklerini önlemede etkilidir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı
    Haberler Sağlık İlk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça yama yapıldı (Sağlık haberleri)