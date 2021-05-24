Vücudumuzun en önemli organları arasında yer alan beyin, içinde oluşan tümörleri de içeriyor. Beyin tümörlerinin neden oluştuğuna dair henüz kanıt bulunmuyor. Ancak bu tümörler her yaşta görülebiliyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, tümörle ilgili önemli bilgiler veriyor.
BEYİNDE ŞİŞMEYE YOL AÇAR
Tümörler, iyi huylu veya kötü huylu olabilirler. Beyinde yerleştiklerinden, iyi huylu bir tümör bile tehlikeli olabilir. Tümör, büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlar.
Bu durum da iltihaba ve beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle her iki tip tümörün de mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir. Bir tümör, beynin kendisinden kaynaklanmışsa birincil beyin tümörü olarak adlandırılır.