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    Uzman isim uyardı! Tavır değişimlerinin altından ü çıkabilir

    Op. Dr. az, kişilerdeki aniden gelişen tavır değişimlerinin altından ü çıktığını söylüyor. “Davranışta değişiklik varsa hemen test yaptırın” diyor.

    Tavır değişimi tümör işareti

    Vücudumuzun en önemli organları arasında yer alan beyin, içinde oluşan tümörleri de içeriyor. Beyin tümörlerinin neden oluştuğuna dair henüz kanıt bulunmuyor. Ancak bu tümörler her yaşta görülebiliyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, tümörle ilgili önemli bilgiler veriyor.

    BEYİNDE ŞİŞMEYE YOL AÇAR
    Tümörler, iyi huylu veya kötü huylu olabilirler. Beyinde yerleştiklerinden, iyi huylu bir tümör bile tehlikeli olabilir. Tümör, büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlar.

    Bu durum da iltihaba ve beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle her iki tip tümörün de mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir. Bir tümör, beynin kendisinden kaynaklanmışsa birincil beyin tümörü olarak adlandırılır.

        AKCİĞERDEN YAYILABİLİR
        Bazen kanser beyne akciğer veya göğüs gibi başka alanlardan yayılabilir. O zaman bu tip tümörler, ikincil beyin tümörü olarak adlandırılır. Beyin tümörleri, sıklıkla normal beyin dokusuna hücum eder veya baskı yapar. Belirtiler de o basınç nedeniyle ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine göre kişide farklı tipte belirtiler oluşabilir. Beyin tümörü belirtileri varsa, hemen uzmanlar tarafından kişiye bazı testler yapılmalıdır.

        BELİRTİLERİ NELERDİR?
        Yakın zamanda başlayan baş ağrısı
        Bulantı, kusma ve çift görme


        Kişilikte veya davranışta değişiklikler
        Zihinsel becerilerde düşüş
        Yüz felci ile kollarda ve bacaklarda hissizlik
        Uyanıklığın azalması
        Koku kaybı
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        Haberler Sağlık Uzman isim uyardı! Tavır değişimlerinin altından beyin tümörü çıkabilir