Çeri domates kan verir

Günde bir kase çeri domates yenilmesi, vücutta oluşan dejenerasyonu engelliyor. Uzmanlar, içeriğindeki A vitamininin de sağlıklı beyaz kan hücrelerini koruyup, kanseri engellediğini vurguluyor.
BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN
Sevilen kuruyemişlerden çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler. Dolaşım sistemine destek olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Sinirleri yatıştırır.
BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN
Sevilen kuruyemişlerden çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler. Dolaşım sistemine destek olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Sinirleri yatıştırır.