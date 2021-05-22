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    Çeri domates kan verir

    Günde bir kase çeri domates yenilmesi, vücutta oluşan dejenerasyonu engelliyor. Uzmanlar, içeriğindeki A vitamininin de sağlıklı beyaz kan hücrelerini koruyup, kanseri engellediğini vurguluyor.

    Çeri domates kan verir
    Günde bir kase çeri domates yenilmesi, vücutta oluşan dejenerasyonu engelliyor. Uzmanlar, içeriğindeki A vitamininin de sağlıklı beyaz kan hücrelerini koruyup, kanseri engellediğini vurguluyor.

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    Sevilen kuruyemişlerden çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler. Dolaşım sistemine destek olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Sinirleri yatıştırır.
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    AA muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedildi
    Haberler Sağlık Çeri domates kan verir