Anne sütü virüsün sonu

doğan bebeklerin anne sütüyle beslenmesi bağışıklığı güçleniyor. Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütü ve enfeksiyona yakalanma sıklığına ilişkin açıklamalar yapıyor: Yapılan araştırmalar anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyuyor. Covid-19 geçiren annede ortaya çıkan SARS-CoV- 2'a karşı antikorlarının anne sütüne de geçerek, bebeği de enfeksiyondan koruduğu biliniyor. Annenin Covid-19 aşısı olması hem anneyi hem de bebeği enfeksiyondan koruyacaktır. Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ve en az 2 yaşına kadar anne sütüne devam etmesi gerekiyor.