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    Anne sütü virüsün sonu

    Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütüyle beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu belirtiyor.

    Anne sütü virüsün sonu
    Yeni doğan bebeklerin anne sütüyle beslenmesi bağışıklığı güçleniyor. Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütü ve enfeksiyona yakalanma sıklığına ilişkin açıklamalar yapıyor: Yapılan araştırmalar anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyuyor. Covid-19 geçiren annede ortaya çıkan SARS-CoV- 2'a karşı antikorlarının anne sütüne de geçerek, bebeği de enfeksiyondan koruduğu biliniyor. Annenin Covid-19 aşısı olması hem anneyi hem de bebeği enfeksiyondan koruyacaktır. Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ve en az 2 yaşına kadar anne sütüne devam etmesi gerekiyor.
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