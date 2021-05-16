HER kalp atışında vücuda pompalanan kanın damar duvarlarına uyguladığı baskıya tansiyon deniliyor. Büyük tansiyon denilen sistolik basınç, kalp attığında kalp kasının kasılmasıyla oksijenden zengin kanın damarlara pompalandığında ortaya çıkıyor. Küçük tansiyon yani diastolik kan basıncı ise kalp kası gevşediğinde kan damarlarında oluşan basınç olarak tanımlanıyor. Tansiyon değerinin 140-90 mmHg'in üzerinde olmasıyla ortaya çıkan 'hipertansiyon' ise halk sağlığını tehdit eden hastalıklar arasında yer alıyor.

KADINLAR DİKKAT...

Kalp krizini tetikleyen, inmeye yol açan ve böbrek fonksiyonlarını bozan bu hastalık toplumda her 3 kişiden birinde görülüyor. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ile giderek yayılıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, bu hastalığın genetik geçiş gösterdiğini söylüyor. Hayatı tehdit eden yüksek tansiyon, baş ve ense ağrısı ile baş dönmesi ile belirti veriyor. Ayrıca hastalarda nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk, yorgunluk, kulaklarda çınlama, burun kanaması da sık görülüyor. Hipertansiyon kadınlarda yüzde 36, erkeklerde ise yüzde 30 civarında ortaya çıkıyor. Özellikle kadınlarda menopoz döneminden sonra daha sık ortaya çıkıyor.

HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

AZ yağlı beslenin. Hayvansal yağlar yerine bitkisel yağ tüketimine özen gösterin.

BEYAZ un, makarna ve tatlı yiyeceklerden uzak durun.

FAZLA tuz tüketimi tansiyonu artırır. Bu nedenle tuz tüketimini azaltın.

İŞLENMIŞ veya tuzlanmış et ve balık ürünleri, sosis ürünleri ile sodyum içeriği yüksek peynirlerden uzak durun.

Haftada yaklaşık üç kez 30 ila 45 dakikalık egzersiz, yürüyüş yapın.

BESİNLERDEN GÜÇ ALIN

Kan damarlarını esneten limon, kan basıncını düşürüyor. Sarımsak, içeriğindeki nitrik asit ile tansiyon düşürücü etki gösteriyor. Havuç, domates, kereviz, muz ve kayısının da tansiyonun artışına engel oluyor.