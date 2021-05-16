Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Bunların başında şüphesiz D vitamini geliyor. Büyük ölçüde güneş ışınlarından sağlanan D vitamini, kemik mineralizasyonu ile kalsiyum-fosfor dengesinin düzenlenmesi sağlıyor. Bunların yanı sıra kolon, prostat, meme gibi bazı kanserler, tüberküloz, koroner kalp, hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar ile diyabet, alerji ve alerjik astımdan koruyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan, bu vitaminin eksikliği ya da fazlalığı halinde eklem rahatsızlıkları ile psikolojik sorunların görülebileceğini söylüyor. "Vitamin eksikliğinde genel vücut ağrısı, yorgun hissetme, yürümekte zorlanma, baş ağrısı, uykusuzluk, aşırı terleme, sürekli üşüme, kilo vermekte zorluk gibi şikayetlere sık rastlanır. Fazlalığında ise kabızlık, iştahsızlık, çok su içme, sık idrar çıkma, halsizlik, ağız kuruluğu, ateş olabilir" uyarısında bulunuyor. Günlük D vitamini gereksinimini güneş ışınlarından karşılamak gerektiğini belirten Dr. Mercan, somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinin tüketilmesini öneriyor.

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