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    , kadınları tehdit ediyor: Erken evrede yakalandığında tedavi şansı yüksek

    , kadınları tehdit ediyor. Prof. Dr. , erken evrede yakalandığında tedavi şansının oldukça yüksek olduğuna değiniyor. Bol bol yürüyüş yapmayı öneriyor.

    Meme kanserini adım adım yenin

    Meme kanserinde hastalar genellikle ele gelen kitleler nedeniyle doktora başvuruyor. Meme ucunun içeri doğru çekilmesi, meme cildinde çekinti, kalınlaşma, renk değiştirme gibi şikayetler de kanserin en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Meme başı akıntıları da bazen kanserin habercisi olabiliyor.

    KİLO VERMEK ŞART
    Prof. Dr. Mehmet Eser, meme kanserinin gelişmiş toplumlarda daha fazla görüldüğünü söylüyor. Yağdan zengin, hayvansal besin ağırlıklı 'Batı tipi' beslenme tarzının kansere yol açtığını vurguluyor. "Obez hastalarda meme kanseri riski, normal kilolu kadınlara göre yüzde 30 daha fazladır. Obezitenin dolaylı bir etkisi de kız çocuklarında erkenden kadınlık hormonlarının yükselmesine neden olmasıdır. Erken adet görmeye başlamak risk faktörlerinden birisidir" diyor.

    DURMAYIN YÜRÜYÜN
    Düzenli spor yapmak kalp ve damar sağlığını koruyor. Vücuttaki yağ oranını da düşürüyor. Bu da östrojen hormonunu azaltarak meme kanserini engelliyor. Araştırmalar, haftada 1.5-2.5 saat arasında tempolu yürümenin meme kanseri riskini yüzde 18 azalttığını gösteriyor.

        KARANLIK YERDE UYUYUN
        Düzenli uyku, meme kanserine karşı koruma sağlıyor. Bağışıklık sistemini destekleyen melatonin hormonu, en çok karanlık ortamda uyunduğu zaman salgılanıyor.

        NASIL BESLENMELİ?
        Meme kanseri tedavisi olmuş bir kadının kesinlikle kilo almaması gerekiyor. Bunun yanında Akdeniz tipi beslenme diye bilinen sebze ağırlıklı, zeytinyağlı, az kalorili beslenmesi, kırmızı et tüketimini sınırlandırması, haftada en az 3-4 gün yarım saat tempolu yürümesi öneriliyor.
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