Migrende çok fazla tetikleyici sebep olduğuna işaret eden Uludüz, "Örneğin migreni bulunan kadınların yüzde 60'ında mensturasyon dönemi ağrıyı tetikler. En sık karşımıza çıkanlar stres, uykusuzluk ya da çok fazla uyumaktır." diye konuştu.

Yemek düzeni değişikliği, yetersiz beslenme, açlık, yüksek karbonhidratlı beslenme, bazı kokular, aşırı kafeinli besinlerin tüketilmesi, vücuda doğru şekilde oksijen alınmamasının ağrı ataklarını tetikleyebildiğini dile getiren Uludüz, "Mayalı besinler, tatlandırıcılı içerikler, Çin yemeği, işlenmiş et, şarap, peynir, çikolata, sarımsak, soğan, kabuklu çerezler, turşu, sirke tetikleyici olabilir. Her hasta bu besinlerin ağrısını kötüleştirdiğini belirtmeyebilir. Hatta bu besinleri diyetten çıkardığınızda her zaman ağrılar geçmeyebilir. Çünkü migren çok faktörlü tetikleyicilere sahiptir." bilgisini verdi.