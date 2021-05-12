Bu rahatsızlıkta genetik faktörlerin yüzde 70 etkili olduğunu ancak her genetik yatkınlığı bulunanda migren ağrısı yaşanmadığını dile getiren Uludüz, "Özellikle genetik yatkınlığa çevresel tetikleyiciler eklendiğinde ataklar ön plana çıkıyor." dedi.
Migrende çok fazla tetikleyici sebep olduğuna işaret eden Uludüz, "Örneğin migreni bulunan kadınların yüzde 60'ında mensturasyon dönemi ağrıyı tetikler. En sık karşımıza çıkanlar stres, uykusuzluk ya da çok fazla uyumaktır." diye konuştu.
Yemek düzeni değişikliği, yetersiz beslenme, açlık, yüksek karbonhidratlı beslenme, bazı kokular, aşırı kafeinli besinlerin tüketilmesi, vücuda doğru şekilde oksijen alınmamasının ağrı ataklarını tetikleyebildiğini dile getiren Uludüz, "Mayalı besinler, tatlandırıcılı içerikler, Çin yemeği, işlenmiş et, şarap, peynir, çikolata, sarımsak, soğan, kabuklu çerezler, turşu, sirke tetikleyici olabilir. Her hasta bu besinlerin ağrısını kötüleştirdiğini belirtmeyebilir. Hatta bu besinleri diyetten çıkardığınızda her zaman ağrılar geçmeyebilir. Çünkü migren çok faktörlü tetikleyicilere sahiptir." bilgisini verdi.
Uludüz, günde 7-9 saat uykunun sağlığın korunması için önem taşıdığını belirterek, "Uyku süresi kadar uykuya geçiş zamanı da ayrı öneme sahip. En ideal uyku zamanı 23.00 ile 07.00 arasındaki saatlerdir." diye konuştu.
Yoğun çalışma temposu, açık havada zaman geçirilmemesi, kapalı ortamlarda sürekli masa başında çalışılmasının da tetikleyici olduğuna işaret eden Uludüz, uzun süre bilgisayar başında oturulmasının migrene zemin hazırladığını dile getirdi.
Baş ağrısı sırasında bulantı ya da yakınma, ışığa hassasiyet ve günlük aktivitelerde zorlanma durumlarından ikisinin bulunmasının migren tanısı için yeterli olduğunu aktaran Uludüz, "Bu üç sorunun en az 2'sine yanıt 'evet' ise yüzde 93 migren söz konusudur." dedi.