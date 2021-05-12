Kanser göbekte saklı! Uzmanlar uyardı: Fazla kilolardan kurtulun

Şehir hayatıyla birlikte beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hareketsiz yaşam özellikle meme, akciğer ve kalın bağırsak kanseri vakalarını artırıyor. Kanser riskinin artmasında kilo, kritik rol üstleniyor.
Obezite hastalarında kanser daha çok görülüyor. Kanserle mücadelede erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Yanmaz, "Kadınların 40 yaşından itibaren meme kanseri için mamografi çektirmesi gerekiyor.
Erkekler ise 50'den sonra prostat kanserine karşı üroloji uzmanına gitmeli" uyasını yapıyor.
HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
Sağlıklı beslenin, obeziteye karşı önlem alın.
Sigarayı bırakın.
Gün içinde hareketli kalın ve düzenli egzersiz yapın.
Elektronik cihazlarınızla aranıza mesafe koyun.
Stresten uzak durun.
Düzenli uyuyun.
Günde 15 dakika güneşlenin.
Rutin kontrollerinizi yaptırın.
Obezite hastalarında kanser daha çok görülüyor. Kanserle mücadelede erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Yanmaz, "Kadınların 40 yaşından itibaren meme kanseri için mamografi çektirmesi gerekiyor.
Erkekler ise 50'den sonra prostat kanserine karşı üroloji uzmanına gitmeli" uyasını yapıyor.
HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
Sağlıklı beslenin, obeziteye karşı önlem alın.
Sigarayı bırakın.
Gün içinde hareketli kalın ve düzenli egzersiz yapın.
Elektronik cihazlarınızla aranıza mesafe koyun.
Stresten uzak durun.
Düzenli uyuyun.
Günde 15 dakika güneşlenin.
Rutin kontrollerinizi yaptırın.