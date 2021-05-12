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    Kanser göbekte saklı! Uzmanlar uyardı: Fazla kilolardan kurtulun

    Çağın vebası kanser, hayatı tehdit ediyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. , kanserle mücadelede önemli bilgiler veriyor. Öncelikle fazla kilodan kurtulmayı öneriyor...

    Kanser göbekte saklı
    Şehir hayatıyla birlikte beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hareketsiz yaşam özellikle meme, akciğer ve kalın bağırsak kanseri vakalarını artırıyor. Kanser riskinin artmasında kilo, kritik rol üstleniyor.

    Obezite hastalarında kanser daha çok görülüyor. Kanserle mücadelede erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Yanmaz, "Kadınların 40 yaşından itibaren meme kanseri için mamografi çektirmesi gerekiyor.

    Erkekler ise 50'den sonra prostat kanserine karşı üroloji uzmanına gitmeli" uyasını yapıyor.



    HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
    Sağlıklı beslenin, obeziteye karşı önlem alın.
    Sigarayı bırakın.
    Gün içinde hareketli kalın ve düzenli egzersiz yapın.
    Elektronik cihazlarınızla aranıza mesafe koyun.
    ten uzak durun.
    Düzenli uyuyun.
    Günde 15 dakika güneşlenin.
    Rutin kontrollerinizi yaptırın.
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    Haberler Sağlık Kanser göbekte saklı! Uzmanlar uyardı: Fazla kilolardan kurtulun