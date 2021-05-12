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    Ağzına sağlık karanfil

    Ağız yarası; dil, dil altı, damak, diş etleri, dudak ve yanakların iç kısmında gelişiyor. Genellikle 10-14 gün içerisinde kendiliğinden geçiyor. İşte ağız yarasına (aft) doğal çözümler...

    Ağzına sağlık karanfil
    Ağız yarası; dil, dil altı, damak, diş etleri, dudak ve yanakların iç kısmında gelişiyor. Genellikle 10-14 gün içerisinde kendiliğinden geçiyor. Evde yapılabilecek doğal çözümler ağız yarasının yol açtığı ağrıyı azaltıyor:

    TUZLU su ve soğuk su ile gargara yapın.

    KARBONATLI su ile günde 3-4 defa gargara yapmaya özen gösterin.

    KARANFİL yağı aftın neden olduğu ağrıyı hafifletir.

    ALOE vera ve meyan kökü ağız yaralarını iyileştirir.

    ADA çayı, ağız yaralarının doğal tedavisi için kullanılabilir.
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