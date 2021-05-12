Ağzına sağlık karanfil

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

yarası; dil, dil altı, damak, diş etleri, dudak ve yanakların iç kısmında gelişiyor. Genelliklekendiliğinden geçiyor. Evde yapılabilecek doğal çözümler ağız yarasının yol açtığı ağrıyı azaltıyor:su ve soğuk su ile gargara yapın.su ile günde 3-4 defa gargara yapmaya özen gösterin.yağı aftın neden olduğu ağrıyı hafifletir.vera ve meyan kökü ağız yaralarını iyileştirir.çayı, ağız yaralarının doğal tedavisi için kullanılabilir.