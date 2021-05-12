Ağzına sağlık karanfil

Ağız yarası; dil, dil altı, damak, diş etleri, dudak ve yanakların iç kısmında gelişiyor. Genellikle 10-14 gün içerisinde kendiliğinden geçiyor. Evde yapılabilecek doğal çözümler ağız yarasının yol açtığı ağrıyı azaltıyor:
TUZLU su ve soğuk su ile gargara yapın.
KARBONATLI su ile günde 3-4 defa gargara yapmaya özen gösterin.
KARANFİL yağı aftın neden olduğu ağrıyı hafifletir.
ALOE vera ve meyan kökü ağız yaralarını iyileştirir.
ADA çayı, ağız yaralarının doğal tedavisi için kullanılabilir.
TUZLU su ve soğuk su ile gargara yapın.
KARBONATLI su ile günde 3-4 defa gargara yapmaya özen gösterin.
KARANFİL yağı aftın neden olduğu ağrıyı hafifletir.
ALOE vera ve meyan kökü ağız yaralarını iyileştirir.
ADA çayı, ağız yaralarının doğal tedavisi için kullanılabilir.