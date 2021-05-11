Her yıl dünyada 156 bin yeni gırtlak kanseri vakası görülüyor. 83 bin kişi de hayatını kaybediyor. Dr. Harun Küçük, ses kısıklığının gırtlak kanserinin başlangıcına işaret ettiğini söylüyor. Ses kısıklığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor: Enfeksiyonlardan sonra en sık ses kısıklığına neden olan ses telindeki nodül veya poliplerdir. Enfeksiyona bağlı ses kısıklıklarında enfeksiyona yönelik tedaviler ve sesi dinlendirme tedavi için yeterlidir. Gırtlak kanserinin en belirgin özelliği ses kısıklığıdır. Bunun yanında kronik boğaz ağrısı, yutkunurken takılma, boğazda gıcıklanma hissi, nefes darlığı gibi bulgular semptomlarda diğer belirtiler olarak ortaya çıkmaktadır. Gırtlak kanseri olan kişilerde daha önce mutlaka kişinin önemsemediği seste kısıklık ya da boğukluk şikâyeti görmekteyiz.

DİNLENDİRİN

Gırtlak kanserinin en sık nedeni sigaradır. Beraberinde alkol kullanımı sigaranın kanser oluşturma etkisini arttırmaktadır. Kişi de bir aydan fazla süreli ses kısıklığı ya da çatallanma durumu varsa mutlaka kulak, burun boğaz hekimine başvurun çünkü altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir. Ses kısıklığı şikâyeti ile başvuran bir kişiden bu kişiler ses kısıklığı şikâyeti başladıktan sonra sesini dinlendirmesine rağmen şikayetinde düzelme yoksa mutlaka bir KBB uzmanına başvurmalıdır. Ses telinin ses kısıklığına sebep olan en önemli nedeni ise oluşan tümörlerdir.

SES TELİ TÜMÖRÜ

Ses kısıklığına neden olan tümörse tamamen tedavi edilebilecek olan noktadaki bir kanser, tamamen yayılıp tüm gırtlağa sarıp hatta diğer organlara da yayılım gösteriyor. Kişinin ölmesine kadar sebebiyet verebilecek kadar ciddi bir sonuç doğurabilir. Erken dönemde yakalandığı zaman tamamen tedavi edebilme şansı olmasına rağmen ilerleyen dönemlerde tedavi şansları çok düşük olmaktadır. 6 aylık periyotlar ile hastayı çağırmaya başlıyoruz. 6 aylık takiplerden sonra da hastada herhangi bir nüks gözlenmez ise yıllık takiplere dönüyoruz.

ZENCEFiL ÇAYI İÇİN

Uzmanlar, ses kısıklığına iyi gelen besinleri ise şöyle sıralıyor: Zencefil, zerdeçal ve ekinezya çayını balla karıştırarak kullanabilirsiniz.