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    kısırlığa gebe

    Bebek sahibi olamayan çiftlerin en büyük sorununu kısırlık oluşturuyor. Doç. Dr. Köroğlu, erkeklerde kısırlığın nedeninin ve ateşli hastalıklar olduğunu belirtiyor.

    Kabakulak kısırlığa gebe

    Her çift, bebek sahibi olmak istiyor. Ancak kısırlık en büyük engel teşkil ediyor. Doç. Dr. Köroğlu, kısırlıktaki önemli noktalara dikkat çekiyor: Gebe kalamayan çiftleri yüzde 40 ile 45'inde erkeğe bağlı nedenler görüldüğünü belirtiyor. Özellikle erkek infertilitesinde çocuklukta ya da sonraki yaşlarda geçirilen kabakulak veya ateşli hastalıklar, inmemiş testis öyküsü, diyabet, akciğer hastalığı gibi sistemik hastalıklar, mesleki kaynaklı maruziyet sorgulanmalıdır.

    PGT TANISI ŞART
    işlemine ek olarak (PGT) uygulanması gereği doğmaktadır. Böylelikle, tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedaviler sonucu başarı şansı yani gebelik elde etme oranları artmaktadır.

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