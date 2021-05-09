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    Kahve, ağız ve diş sağlığını da koruyor (Sağlık haberleri)

    Sohbetleri tatlandıran kahve, ağız ve diş sağlığını da koruyor. 'nin araştırmasına göre koyu ve şekersiz kahve içmek diş plaklarını önlüyor. Araştırmayı değerlendiren Uzm. Dr. , günde 2 fincan kahve içilmesini öneriyor. "Peynir ve süt ürünleri de diş çürüklerini önler" diyor.

    Dişlere de hatırı var

    Sohbetleri tatlandıran kahve, ağız ve diş sağlığını da koruyor. Rio de Janerio Federal Üniversitesi'nin araştırmasına göre koyu ve şekersiz kahve içmek diş plaklarını önlüyor. Araştırmayı değerlendiren Uzm. Dr. , günde 2 fincan kahve içilmesini öneriyor. "Peynir ve süt ürünleri de diş çürüklerini önler" diyor.

    PROSTAT SENDEN KORKSUN!
    Erkeklerin     korkulu rüyası prostat büyümesi, 40'lı yaşlardan sonra başlıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. bu durumun gece idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrara sıkışma gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. "Tedaviye hastalığın şiddeti ve tıkanıklığın derecesi önemlidir. Hafif şikayeti olan hastalarda ilaç tedavisi uygulanır. Sorunları artan hastalar cerrahi tedaviye adaydır" diyor.

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    Haberler Sağlık Kahve, ağız ve diş sağlığını da koruyor (Sağlık haberleri)