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    Enfeksiyon menopoza işaret

    Prof. Dr. tar, menopoz döneminin idrar yolu enfeksiyonları şikayetiyle de belirti verdiğini söylüyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Enfeksiyon menopoza işaret
    Menopoz dönemi, öncesi ve sonrası dahil olmak üzere 3-5 yıllık olan bir süreci gösteriyor.

    Prof. Dr. tar, menopoz tanısının kesinlik kazanması için 12 ay boyunca hiç menstrüel kanama olmaması gerektiğini söylüyor. "Bazı kadınlarda menopoz dönemi 8 yıl kadar uzayabiliyor. Menopoz belirti vermeden birden bire ortaya çıkan bir dönem değildir. , adet dönemi düzensizlikleri gibi bilinen belirtilerin yanında idrar yolu enfeksiyonu gibi daha az bilinen şikâyetlerle de kendini gösteriyor." diye konuşuyor.
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