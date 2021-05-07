Enfeksiyon menopoza işaret

Menopoz dönemi, öncesi ve sonrası dahil olmak üzere 3-5 yıllık olan bir süreci gösteriyor.
Prof. Dr. Rukset Attar, menopoz tanısının kesinlik kazanması için 12 ay boyunca hiç menstrüel kanama olmaması gerektiğini söylüyor. "Bazı kadınlarda menopoz dönemi 8 yıl kadar uzayabiliyor. Menopoz belirti vermeden birden bire ortaya çıkan bir dönem değildir. Sıcak basması, adet dönemi düzensizlikleri gibi bilinen belirtilerin yanında idrar yolu enfeksiyonu gibi daha az bilinen şikâyetlerle de kendini gösteriyor." diye konuşuyor.
Prof. Dr. Rukset Attar, menopoz tanısının kesinlik kazanması için 12 ay boyunca hiç menstrüel kanama olmaması gerektiğini söylüyor. "Bazı kadınlarda menopoz dönemi 8 yıl kadar uzayabiliyor. Menopoz belirti vermeden birden bire ortaya çıkan bir dönem değildir. Sıcak basması, adet dönemi düzensizlikleri gibi bilinen belirtilerin yanında idrar yolu enfeksiyonu gibi daha az bilinen şikâyetlerle de kendini gösteriyor." diye konuşuyor.