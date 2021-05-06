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    Karın ağrısına dikkat! , karın ağrısı, ishal ve kabızlığa yol açıyor

    , karın ağrısı, ishal ve kabızlığa yol açıyor. Dr. , hastalığın çoğu hastada yaşam boyu devam ettiğini söylüyor.

    Huzur kaçıran hastalık

    Toplumda yüzde 5-25 gibi yüksek oranlarda görülen , kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Dr. , ailesinde huzursuz ırsak sendromu olan kişilerde ve anksiyete, depresyon gibi psikiyatrik sağlık sorunları bulunan kişilerde görülme sıklığının arttığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Huzursuz bağırsak sendromunun tek bir nedeni yoktur. Bağırsaklarda hareket bozukluğu, aşırı duyarlılık, bağırsak bakteri ortamındaki değişiklikler, kişilik yapısı, yaşanan psikolojik travmalar ve genetik suçlanan faktörlerdir. En sık gördüğümüz şikayetler karın ağrısı, ishal, kabızlık, aşırı gaz ve şişkinlik hissidir.

    STRESİ AZALTABİLİRİZ
    Huzursuz     bağırsak sendromunun kanser veya başka bir ciddi hastalığa yol açmayacağının açıklanması, endişe ve stresi azaltır. Tedavide amaç hastadaki semptomları hafifletmektir. Tedavi ile belirtilerin düzelmesi hastadan hastaya değişir. Bu süreç kimi zaman aylar sürebilir. Belirtilerin düzelmesinde sabırlı olmak çok önemlidir. Belirtiler tedavi ile geçse de tekrarlayabilir.

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    Haberler Sağlık Karın ağrısına dikkat! Huzursuz bağırsak sendromu, karın ağrısı, ishal ve kabızlığa yol açıyor