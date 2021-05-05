Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Gümüş, Karpal Tünel Sendromu'nun istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Elini aşırı kullanan, zorlayan ve tekrarlayan hareketleri yapan kişilerde daha fazla görülen hastalığın, kendini daha elde ve parmaklarda ortaya çıkan ağrı, uyuşma ve hissizlik ile gösterdiğini belirtiyor.

Hastalığın 40 yaş üzerinde, özellikle 40-60 yaş grubu kadınlarda 4 kat daha fazla olduğunu dile getiren Dr. Halil Gümüş, "El işi yapan ev kadınları, daktilo ve bilgisayar kullananlar, müzik aleti çalanlar, titreşimli el aletleri kullanan teknisyenler, marangozlar, tenis oynayanlar, elleriyle sıklıkla bulaşık yıkayanlar, şoförler, kasaplarda sık görülür. Şeker, tiroit hastalıkları, eklem iltihabı, gut gibi durumlar da izlenmektedir." diye konuşuyor.