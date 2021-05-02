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    yaygın görülen eklem hastalıkları arasında yer alıyor

    yaygın görülen eklem hastalıkları arasında yer alıyor. Özellikle bu aylarda, şikayetler daha da artıyor. Bu hastalığın kalp, böbrek ve akciğerlere tutulum yapabileceğini söyleyen uzmanlar uyarıyor: Egzersiz yapın. , ve tarçından güç alın.

    Romatizmanın tam zamanı

    Dayanılmaz ağrılara neden olan , yaşam kalitesini düşürüyor. Ömür boyu süren bu hastalıkta doğru tedavi kritik önem taşıyor. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şahin, özellikle mevsim geçişlerinde ma hastalarının daha çok etkilendiğini söylüyor.

    ORGANLARI TÜKETİR
    Eklemlerde başlayan romatizma akciğer, kalp, beyin, böbrek gibi hayati organları etkiliyor. İlkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde hastaların şikayetleri daha da artıyor. Romatizma tedavisinde ilaçları kullanılıyor. Ancak iltihabı baskılasın diye verilen bu ilaç aslında stres hormonu olarak da biliniyor. İşte bu durumlarda hastaların biraz daha stresi artıyor, kapalı bulanık havalarda insanlar biraz daha depresyona yatkın olabiliyor.

    YÜRÜYÜŞ ŞART
    Hayatın her döneminde büyük önem taşıyan egzersiz, romatizma hastalarının kurtarıcısı oluyor. Egzersiz sayesinde vücuttaki yağ dokusu azalıyor. Bu sayede hem stres hormonu hem de iltihap oranı düşüyor. Prof. Dr. şöyle devam ediyor: Egzersiz ve kilo vermek çok önemli. Ayrıca hastanın romatizma hastalığının yanı sıra hastalığı, veya kalp yetmezliği olabilir. O yüzden bireyselleştirilmiş bir diyet ve egzersiz programı uygulanmalıdır. Romatizma hastalarının sigaradan uzak durması lazım. Çünkü sigara vücut için zararlı maddeleri arttırarak hem ilaçların etkisini azaltıyor hem de romatizmanın alevlenmesine yol açabiliyor.

    KEKİK ŞİFA DOLU
    Romatizma hastaların yaşam tarzlarını değiştirmesi gerekiyor. Özellikle beslenme alışkanlıkları kritik rol üstleniyor. Prof. Dr. Şahin, ", , nane, limon, , , tarçın tüketilmeli. çayının antioksidan özelliği var. Oksidan dediğimiz vücuda zarar veren maddeleri temizler" diyor.

    BELİRTİLERİ NELERDİR?
    Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı,
    Özellikle sabah eklemlerde sertlik olması,


    Sabahları daha belirgin bel ağrısı ve tutukluk hali,
    El parmaklarında soğukta beyazlaşma, morarma,
    Ellerde veya vücudun herhangi bir yerinde deride sertlik,
    Ağızda yara çıkması,
    Tekrarlayan karın ağrıları.

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    Haberler Sağlık Romatizma yaygın görülen eklem hastalıkları arasında yer alıyor