Mide değil safra taşı

Safra kesesi taşı görülme sıklığı yaşla birlikte artıyor. Doç. Dr. Bülent Yaşar, "Östrojen hormonu safraya kolesterol atılımını arttırdığından kadınlarda daha sık görülür. Yüksek kolesterol içerikli beslenme, obezite, gebelik, doğum kontrol hapı kullanımı, hızlı kilo verme safra taşı oluşma riskini artıran faktörlerdendir." diyor.
Şöyle devam ediyor: Aile öyküsünde safra kesesi taşı olanlarda da daha sık görülür. Doymamış yağ asidinden zengin beslenme, kahve ve fiziksel aktivite ise koruyucu faktörlerdir. Safra kesesi taşı genellikle belirti vermez. Çünkü pek semptomu bulunmuyor. Hastalarımız çoğunlukla ağrıyı 'mide ağrısı' olarak ifade ediyor. Çoğunlukla aralıklıdır. Safra kesesi iltihabı oluşmuşsa ateş, bulantı, kusma eşlik edebilir. Sarılık, safra yolu ve pankreas iltihabı oluşabilir.
Şöyle devam ediyor: Aile öyküsünde safra kesesi taşı olanlarda da daha sık görülür. Doymamış yağ asidinden zengin beslenme, kahve ve fiziksel aktivite ise koruyucu faktörlerdir. Safra kesesi taşı genellikle belirti vermez. Çünkü pek semptomu bulunmuyor. Hastalarımız çoğunlukla ağrıyı 'mide ağrısı' olarak ifade ediyor. Çoğunlukla aralıklıdır. Safra kesesi iltihabı oluşmuşsa ateş, bulantı, kusma eşlik edebilir. Sarılık, safra yolu ve pankreas iltihabı oluşabilir.