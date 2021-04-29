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    Mide değil safra taşı

    Doç. Dr. , safra kesesi taşının mide ağrısıyla karıştırılabildiğini belirtiyor. Ateş, bulantı ve kusmaya dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar...

    Mide değil safra taşı
    Safra kesesi taşı görülme sıklığı yaşla birlikte artıyor. Doç. Dr. , "Östrojen hormonu safraya kolesterol atılımını arttırdığından kadınlarda daha sık görülür. Yüksek kolesterol içerikli beslenme, obezite, gebelik, hapı kullanımı, hızlı kilo verme safra taşı oluşma riskini artıran faktörlerdendir." diyor.

    Şöyle devam ediyor: Aile öyküsünde safra kesesi taşı olanlarda da daha sık görülür. asidinden zengin beslenme, kahve ve fiziksel aktivite ise koruyucu faktörlerdir. Safra kesesi taşı genellikle belirti vermez. Çünkü pek semptomu bulunmuyor. Hastalarımız çoğunlukla ağrıyı 'mide ağrısı' olarak ifade ediyor. Çoğunlukla aralıklıdır. oluşmuşsa ateş, bulantı, kusma eşlik edebilir. Sarılık, safra yolu ve pankreas iltihabı oluşabilir.
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    Haberler Sağlık Mide değil safra taşı