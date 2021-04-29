



BEYİNDE BİLE GÖRÜLEBİLİR

Çikolata kistlerinin tedavi yaklaşımı, bebek sahibi olabilmek ve ağrıyı tedavi etmek adına iki farklı şekilde oluyor. Bebek sahibi olmak isteyen ve yumurtalık rezervi iyi olan kadınlarda bir süre beklemeyi tercih ederiz. Çünkü bu hastaların kendi kendine gebe kalma olasılığı her zaman vardır. Bununla birlikte erken evre çikolata kistlerinde aşılama tedavisinin de yararı var. Eğer buradan bir sonuç alınamazsa da tüp bebek tedavisi uygulanır. Çikolata kistleri, vücudun her yerinde görülebilir. Özellikle ameliyat kesilerinin içi, akciğerler hatta beyinde bile bulunabilir.



ENGELLEMEK MÜMKÜN

Kistin oluşumunu önlemede adet kanamalarını azaltma ya da durdurma büyük önem kazanıyor. Kontrol etmede doğum kontrol hapları çok yararlı. Yaşam tarzı değişiklikleri de önlemede oldukça önem taşır. Düzenli egzersiz yapan kadınlarda kistin daha az görüldüğünü biliyoruz. Birinci derece yakınlarda çikolata kisti hikâyesi olan kadınlarda görülme olasılığı yüksek oluyor. Bu yüzden farkındalığı artması gerekiyor.