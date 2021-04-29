Kadınlar arasında yaygın şekilde görülen çikolata kisti, toplumda 10 kadından 1'ini etkiliyor. Sinsi şekilde ilerliyor. Prof. Dr. Erkut Attar, özellikle cerrahi tedavi konusunda titiz davranmak gerektiğini belirtiyor. "Kadın gebe kalmadan ya da yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmeden kistin cerrahiyle alınması durumunda hastanın doğurganlığına ağır şekilde zarar verebilir" uyarısında bulunuyor. Üreme çağının başlamasından itibaren çikolata kisti görülebildiğini anlatan Attar, önemli bilgiler veriyor: Hastalık özellikle genç kızlarda adet ağrıları şeklinde bulgu veriyor. İlerleyen yaşlarda benzer şekilde adet döneminde, ilişki sırasında ağrı ve kasık ağrıları şeklinde şikâyetlere neden olur.
BEYİNDE BİLE GÖRÜLEBİLİR
Çikolata kistlerinin tedavi yaklaşımı, bebek sahibi olabilmek ve ağrıyı tedavi etmek adına iki farklı şekilde oluyor. Bebek sahibi olmak isteyen ve yumurtalık rezervi iyi olan kadınlarda bir süre beklemeyi tercih ederiz. Çünkü bu hastaların kendi kendine gebe kalma olasılığı her zaman vardır. Bununla birlikte erken evre çikolata kistlerinde aşılama tedavisinin de yararı var. Eğer buradan bir sonuç alınamazsa da tüp bebek tedavisi uygulanır. Çikolata kistleri, vücudun her yerinde görülebilir. Özellikle ameliyat kesilerinin içi, akciğerler hatta beyinde bile bulunabilir.
ENGELLEMEK MÜMKÜN
Kistin oluşumunu önlemede adet kanamalarını azaltma ya da durdurma büyük önem kazanıyor. Kontrol etmede doğum kontrol hapları çok yararlı. Yaşam tarzı değişiklikleri de önlemede oldukça önem taşır. Düzenli egzersiz yapan kadınlarda kistin daha az görüldüğünü biliyoruz. Birinci derece yakınlarda çikolata kisti hikâyesi olan kadınlarda görülme olasılığı yüksek oluyor. Bu yüzden farkındalığı artması gerekiyor.
BEBEK DÜŞÜNÜYORSANIZ DİKKAT
Çikolata kistlerinin cerrahisi, çok titizlikle yapılmalı. Yumurtalık kapasitesi ya da rezervleri düşük hastalarda, yumurtalık rezervlerine zarar verebileceği için cerrahiden kaçınmak gerekli. Bu hastalarda, eğer kadın henüz evli değilse ve çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa yumurta dondurmayı öneririz. Hasta evli ve bebek istiyor fakat aynı zamanda yumurtalık rezervleri düşükse zaman kaybetmeden önce tüp bebek tedavisi sonra da cerrahi alternatifini sunarız.