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    Orta yaş üstünde sıklıkla görülüyor! ne dikkat

    Dr. Karcı, nin orta yaş üstünde sıklıkla görüldüğünü söylüyor. " tümörleri kabızlıkla, tümörleri ise kilo kaybı ve kansızlıkla belirti verebiliyor" diyor.

    Sol kabızlık sağ kansızlık kolon kanseri

    Kalın bağırsak kanseri, kadın ve erkekler arasında 3. sıklıkta görülüyor. Dr. Karcı, taramanın önemine değiniyor: "Tarama programında 50 ila 70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlara; 2 yılda bir gaitada gizli kan testi, 10 yılda bir kolonoskopi; yapılamıyorsa 5 yılda bir rektosigmoidoskopi tetkiki önerilir."

    AİLE ÖYKÜNÜZ ÇOK ÖNEMLİ
    Dr. Karcı, riskli grupta yer alanların taramaya erken dönemde başlaması gerektiğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: "Daha önce veya kolorektal kanser tanısı alanlar, tanısı olanlar, ailesinde kolorektal kanser veya polip hikayesi olanlar, adenomatöz poliposis veya gibi ailesinde genetik geçişli hastalıkları olanlar yüksek riskli gruplarda yer alır. Bu kişilerde taramaya daha erken yaşta başlanmalıdır."

    TÜMÖRLERİN BELİRTİLERİ FARKLI
    Karcı, " hiçbir belirti vermeden ortaya çıkabilir. tümörleri kanama, dışkı alışkanlığında değişiklik, kabızlık, ishal atakları veya bağırsak tıkanmasına neden olabilir. tümörleri ise sıklıkla kansızlık, kitle ve kilo kaybı ile belirti verebilir. Hastalığın gidişatını öğrenmek için önce evresi bulunur. Evreye göre tedavileri mevcuttur" diye konuşuyor.

    SOSİS VE SUCUĞU BIRAKIN
    Karcı, yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatıyor: "Kolon kanseri ve beslenme ile ilgili yapılan çalışmalara göre et, işlenmiş et ağırlıklı beslenme, alkol tüketimi kanser riskinde artışa neden oluyor. ezite riski arttırır. kanseri tetikler. Meyve, sebze, baklagiller, tavuk, balık ve tahıl bakımından zengin gıdaları tüketmek risk oranını azaltır. Haftada yapılan en az 5 gün 30 dakika ve üzerinde yapılan orta dereceli aktiviteler, tempolu yürüyüş ve düz arazide bisiklete binmek kolon kanserini önlemektedir."

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    Haberler Sağlık Orta yaş üstünde sıklıkla görülüyor! Kalın bağırsak kanserine dikkat