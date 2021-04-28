Kalın bağırsak kanseri, kadın ve erkekler arasında 3. sıklıkta görülüyor. Dr. Ebru Karcı, taramanın önemine değiniyor: "Tarama programında 50 ila 70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlara; 2 yılda bir gaitada gizli kan testi, 10 yılda bir kolonoskopi; yapılamıyorsa 5 yılda bir rektosigmoidoskopi tetkiki önerilir."

AİLE ÖYKÜNÜZ ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Karcı, riskli grupta yer alanların taramaya erken dönemde başlaması gerektiğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: "Daha önce adenomatöz polip veya kolorektal kanser tanısı alanlar, Crohn ve Ülseratif Kolit tanısı olanlar, ailesinde kolorektal kanser veya polip hikayesi olanlar, adenomatöz poliposis veya Lynch Sendromu gibi ailesinde genetik geçişli hastalıkları olanlar yüksek riskli gruplarda yer alır. Bu kişilerde taramaya daha erken yaşta başlanmalıdır."

TÜMÖRLERİN BELİRTİLERİ FARKLI

Karcı, "Kolon kanseri hiçbir belirti vermeden ortaya çıkabilir. Sol kolon tümörleri kanama, dışkı alışkanlığında değişiklik, kabızlık, ishal atakları veya bağırsak tıkanmasına neden olabilir. Sağ kolon tümörleri ise sıklıkla kansızlık, kitle ve kilo kaybı ile belirti verebilir. Hastalığın gidişatını öğrenmek için önce evresi bulunur. Evreye göre tedavileri mevcuttur" diye konuşuyor.

SOSİS VE SUCUĞU BIRAKIN

Karcı, yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatıyor: "Kolon kanseri ve beslenme ile ilgili yapılan çalışmalara göre kırmızı et, işlenmiş et ağırlıklı beslenme, alkol tüketimi kanser riskinde artışa neden oluyor. Obezite riski arttırır. Sigara kanseri tetikler. Meyve, sebze, baklagiller, tavuk, balık ve tahıl bakımından zengin gıdaları tüketmek risk oranını azaltır. Haftada yapılan en az 5 gün 30 dakika ve üzerinde yapılan orta dereceli aktiviteler, tempolu yürüyüş ve düz arazide bisiklete binmek kolon kanserini önlemektedir."