Her derde deva hurma (Sağlık haberleri)

Lif, potasyum, magnezyum ve bakır deposu hurma, güçlü antioksidanlar içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, günde 3 hurma tüketilmesini öneriyor. Bu mucize yiyeceğin faydalarını şöyle sıralıyor:

YÜKSEK lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir. Kan şekerinin dengelenmesi için yanında ceviz ve badem tüketilebilir.

İÇERDİĞİ antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı savaşır.

TAM bir enerji deposudur. Halsizlik ve yorgunlukla savaşır.

SİNDİRİMİ hızlandırır. Bağırsakları çalıştırır ve kabızlığa karşı etkili olur.

KALP sağlığına iyi gelir. Tansiyonu dengeler.

KAS ve eklem ağrıları ile krampları önler.

KALSİYUM deposudur. Kemikleri güçlendirir. Osteoporoza karşı korur.

MİDE problemlerine karşı korur.

CİLDİ besler.

MİS GİBİ KOKACAĞIZ!

Ramazan'da en çok yakınılan şikayetlerin başında ağız kokusu geliyor. Diş Hekimi Alper Çıldır, şunları öneriyor:

DİŞLERİNİZİ mutlaka iki dakika fırçalayın

İFTAR ve sahurda uygun yiyecek ve içeceklere tarçın katın.

LOKMALARINIZI iyi çiğneyin

YEMEĞİN yanında limonlu su için.