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    Ses kısıklığı, ihmale gelmiyor! Uzmanlar uyardı: p, tiroit, ...

    Günlük hayatta sık karşılaşılan ses kısıklığı, ihmale gelmiyor. Kimi zaman önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Uzmanlar, p, tiroit hatta ın bile ses sorunlarına yol açtığını söylüyor...

    Astım ses verir
    Ses kısıklığı günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız şikayetler arasında yer alıyor. Kimi zaman ihmal edilen bu hastalık, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. KBB Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. an, geçici ve kalıcı ses kısıklıkları ve tedavi yöntemleri hkında önemli bilgiler veriyor.

    NEZLE BİLE ETKİLER
    Ses, duygularımızı ifade etmemize ve iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Seste oluşan sorunlar ise güveni azaltıyor. Kimi hastalıklar, ses sağlığını bozabiliyor. Bunların başında solunum yolu enfeksiyonları geliyor. , p gibi rahatsızlıklarda larenjit dediğimiz ses teli iltihabı nedeniyle ses daha kalın çıkıyor. Üst solunum yolundaki ödem ve enfeksiyon geçtiğinde ses sorunları da kendiliğinden kayboluyor. Ancak bazen de tedavi edemediğimiz kalıcı ses sorunları olabiliyor.

    İYİ BAKMALI
    Ayrıca, nodüller, halk arasında ses teli eti olarak bilinen polipler, sulkus dediğimiz doğuştan gelen ses teli üzerindeki yarıklar ya da ses teli felçleri gibi gırtlağa bağlı sorunlar da ses sorunlarını beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Alkan, "Tiroit bezindeki kitleler, beyindeki veya boyundaki sorunlar da ses teline giden siniri etkiler" uyarısında bulunuyor. hastalıkları da ses sorunlarına yol açıyor. gibi kronik akciğer hastalığı olanların da sesi kötü çıkabiliyor. Akciğerler sesin oluşumundaki güç kaynağı olarak biliniyor.



    KAHVEYİ AZALT SUYA BAK
    Ses hijyeninin sağlanmasında, doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, sözlerine şöyle devam ediyor: Esas önemli konu ise doğru su kullanımı. Çay, kahve, meyve suyu suyun yerine geçmez. Bununla birlikte tüketilen midede sorun yaratabilecek gıdaların da ses sağlığına etki edeceği unutulmalıdır.

    15 GÜNÜ GEÇTİYSE HEMEN DOKTORA
    Prof. Dr. Zeynep Alkan, grip ve reflü kaynaklı ses kısıklığının geçici olduğunu söylüyor. "15 günden uzun süren kısılmalarda hekime başvurulmalı" diyor.

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