Ses kısıklığı günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız şikayetler arasında yer alıyor. Kimi zaman ihmal edilen bu hastalık, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi KBB Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Alkan, geçici ve kalıcı ses kısıklıkları ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veriyor.
NEZLE BİLE ETKİLER
Ses, duygularımızı ifade etmemize ve iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Seste oluşan sorunlar ise güveni azaltıyor. Kimi hastalıklar, ses sağlığını bozabiliyor. Bunların başında solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Nezle, grip gibi rahatsızlıklarda larenjit dediğimiz ses teli iltihabı nedeniyle ses daha kalın çıkıyor. Üst solunum yolundaki ödem ve enfeksiyon geçtiğinde ses sorunları da kendiliğinden kayboluyor. Ancak bazen de tedavi edemediğimiz kalıcı ses sorunları olabiliyor.
İYİ BAKMALI
Ayrıca, nodüller, halk arasında ses teli eti olarak bilinen polipler, sulkus dediğimiz doğuştan gelen ses teli üzerindeki yarıklar ya da ses teli felçleri gibi gırtlağa bağlı sorunlar da ses sorunlarını beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Alkan, "Tiroit bezindeki kitleler, beyindeki veya boyundaki sorunlar da ses teline giden siniri etkiler" uyarısında bulunuyor. Akciğer hastalıkları da ses sorunlarına yol açıyor. Astım gibi kronik akciğer hastalığı olanların da sesi kötü çıkabiliyor. Akciğerler sesin oluşumundaki güç kaynağı olarak biliniyor.
KAHVEYİ AZALT SUYA BAK
Ses hijyeninin sağlanmasında, doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, sözlerine şöyle devam ediyor: Esas önemli konu ise doğru su kullanımı. Çay, kahve, meyve suyu suyun yerine geçmez. Bununla birlikte tüketilen midede sorun yaratabilecek gıdaların da ses sağlığına etki edeceği unutulmalıdır.
15 GÜNÜ GEÇTİYSE HEMEN DOKTORA
Prof. Dr. Zeynep Alkan, grip ve reflü kaynaklı ses kısıklığının geçici olduğunu söylüyor. "15 günden uzun süren kısılmalarda hekime başvurulmalı" diyor.
NEZLE BİLE ETKİLER
Ses, duygularımızı ifade etmemize ve iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Seste oluşan sorunlar ise güveni azaltıyor. Kimi hastalıklar, ses sağlığını bozabiliyor. Bunların başında solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Nezle, grip gibi rahatsızlıklarda larenjit dediğimiz ses teli iltihabı nedeniyle ses daha kalın çıkıyor. Üst solunum yolundaki ödem ve enfeksiyon geçtiğinde ses sorunları da kendiliğinden kayboluyor. Ancak bazen de tedavi edemediğimiz kalıcı ses sorunları olabiliyor.
İYİ BAKMALI
Ayrıca, nodüller, halk arasında ses teli eti olarak bilinen polipler, sulkus dediğimiz doğuştan gelen ses teli üzerindeki yarıklar ya da ses teli felçleri gibi gırtlağa bağlı sorunlar da ses sorunlarını beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Alkan, "Tiroit bezindeki kitleler, beyindeki veya boyundaki sorunlar da ses teline giden siniri etkiler" uyarısında bulunuyor. Akciğer hastalıkları da ses sorunlarına yol açıyor. Astım gibi kronik akciğer hastalığı olanların da sesi kötü çıkabiliyor. Akciğerler sesin oluşumundaki güç kaynağı olarak biliniyor.
KAHVEYİ AZALT SUYA BAK
Ses hijyeninin sağlanmasında, doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, sözlerine şöyle devam ediyor: Esas önemli konu ise doğru su kullanımı. Çay, kahve, meyve suyu suyun yerine geçmez. Bununla birlikte tüketilen midede sorun yaratabilecek gıdaların da ses sağlığına etki edeceği unutulmalıdır.
15 GÜNÜ GEÇTİYSE HEMEN DOKTORA
Prof. Dr. Zeynep Alkan, grip ve reflü kaynaklı ses kısıklığının geçici olduğunu söylüyor. "15 günden uzun süren kısılmalarda hekime başvurulmalı" diyor.