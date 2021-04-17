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    Sihirli mantarın depresyonu önlediği ortaya çıktı

    Sihirli mantarın depresyonu önlediği ortaya çıktı. 'de yapılan küçük ve erken aşamadaki bir araştırmada larda bulunan psilosibin adlı maddenin, depresyonu halen kullanımda olan yöntemler kadar iyi tedavi ettiği sonucuna varıldı. Araştırmaya katılan 59 kişide psilosibinin, insanların ruh halini ve keyif alabilme kabiliyetini aktif bir şekilde geliştirmekte daha güçlü bir etkisi olduğu kaydedildi.

    Sihirli mantar mucizesi

    Sihirli mantarın depresyonu önlediği ortaya çıktı. 'de yapılan küçük ve erken aşamadaki bir araştırmada sihirli mantarlarda bulunan psilosibin adlı maddenin, depresyonu halen kullanımda olan yöntemler kadar iyi tedavi ettiği sonucuna varıldı. Araştırmaya katılan 59 kişide psilosibinin, insanların ruh halini ve keyif alabilme kabiliyetini aktif bir şekilde geliştirmekte daha güçlü bir etkisi olduğu kaydedildi. Psilosibinin işte ve sosyal yaşamda işlevsellik, ruhsal sağlık, mutlu hissetme ve kabiliyetlere iyi geldiği belirlendi.

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    Haberler Sağlık Sihirli mantarın depresyonu önlediği ortaya çıktı