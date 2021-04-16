Doğal antibiyotik sarımsak, gereğinden fazla tüketildiğinde hastalıklara da yol açıyor. Diyetisyen Merve Sır, günlük sarımsak tüketiminin belli bir miktarda olması gerektiğini söylüyor: Kişinin ek bir hastalığı varsa kesinlikle bir uzman hekimden görüş alınmalı. Sağlıklı bir birey günde 2 diş çiğ sarımsak yiyebilir. Sarımsak çok fazla tüketildiğinde mide ve bağırsak rahatsızlığına neden olabilmektedir.

Halihazırda kanın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülan ilaç kullanan kişiler ile tansiyonu düşük olan kişiler düzenli olarak fazla olmamak şartıyla sarımsak tüketebilir. Ancak, sarımsak kan inceltici ilaçların etkisini artırabilir. Bunun için sarımsak suyu, draje ve tabletleri alınmadan önce uzman hekimle kesinlikle konuşulmalıdır. Taze sarımsak kullanmak söz konusu olduğunda, etkilerinden tam olarak yararlanmak isteniyorsa çiğ olarak yenmesi gerekir. Günlük bir diş sarımsak yeterlidir.