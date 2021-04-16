Estetik uzmanı Tevfik Bozdağ en prestijli meslek ödülünün sahibi oldu

Coronavirüs tedbirlerine uygun olarak düzenlenen törende ödülünü aldıktan sonra Tevfik Bozdağ, çıkışta gazetecilere demeç verdi. Estetik uzmanı Bozdağ mutluluğunu "Bu ödüle layık görülmek büyük bir onur. Ancak başarı da tesadüf değil. Merkezimize gelip bizden hizmet alanlar tarafından da aynı övgülere maruz kalıyoruz. Önemli olan bu ödülü bir kez almak değil. Bunun devamını getirebilmektir" şeklindeki sözleriyle dile getirdi.

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programına katılımının ardından yıldızı da iyice parlayan Tevfik Bozdağ, yakın bir zamanda müzik alanında da kendisini göreceğimizin haberini magazincilerle paylaştı. ÇÖL MİSALİ isimli şarkıyla çıkış yapacak olan Bozdağ, sosyal medya paylaşımları ile de ilgi görüyor. Dijital platformlarda yayınlanacak olan şarkısının söz ve bestesinin Erdal Toprak tarafından yapıldığını ifade etti.

Yakın zamanda gireceği müzik piyasasında da ödüllerin en büyüğünü alırsa hiç şaşırmayacağız. Ancak bu kadar yakışıklı bir fiziğe sadece müzik yeterli gelmez. Hayranları da kendisini yakın bir zamanda film ve dizilerde de görmek istiyor.