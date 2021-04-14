İnternette sağlıklı gülüşler, bembeyaz dişler için verilen doğal ve pratik yöntemler, dişleri beyazlatmak yerine daha çok zarar verebiliyor. Güzel ve bembeyaz dişlerle gülümsemenin günümüzde önemli bir yere sahip olması, bazı sosyal medya fenomenlerinin beğeni almak için insanları kandırabileceği bir noktaya geliyor. Kısa sürede diş beyazlatmanın mümkün olmayacağını belirten diş hekimi Zeynep Ceren Çelik, uyarıyor:
MACUNU BİLE SORUN
Bir takım asit içeriği yüksek ajanların dişe uygulanması kalıcı zararlara neden oluyor. Bireyin limon, karbonat ve çamaşır suyu gibi ürünlerle dişlerdeki sararmayı beyazlatmaya çalışmak oldukça yanlış ve zararlı davranış biçimidir. Beyazlatma diş hekimi kontrolünde yapılmalıdır. Diş macunu dahi hekime danışılmalı.
MACUNU BİLE SORUN
Bir takım asit içeriği yüksek ajanların dişe uygulanması kalıcı zararlara neden oluyor. Bireyin limon, karbonat ve çamaşır suyu gibi ürünlerle dişlerdeki sararmayı beyazlatmaya çalışmak oldukça yanlış ve zararlı davranış biçimidir. Beyazlatma diş hekimi kontrolünde yapılmalıdır. Diş macunu dahi hekime danışılmalı.