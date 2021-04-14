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    Dişin suyu çıkıyor! at, limon ve çamaşır suyu, tehlike saçıyor...

    Diş beyazlatmak için kullanılan at, limon ve çamaşır suyu, tehlike saçıyor. Kısa sürede diş beyazlatmanın mümkün olmayacağını belirten diş hekimi , uyardı.

    Dişin suyu çıkıyor
    İnternette sağlıklı gülüşler, bembeyaz dişler için verilen doğal ve pratik yöntemler, dişleri beyazlatmak yerine daha çok zarar verebiliyor. Güzel ve bembeyaz dişlerle gülümsemenin günümüzde önemli bir yere sahip olması, bazı sosyal medya fenomenlerinin beğeni almak için insanları kandırabileceği bir noktaya geliyor. Kısa sürede diş beyazlatmanın mümkün olmayacağını belirten diş hekimi , uyarıyor:

    MACUNU BİLE SORUN
    Bir takım asit içeriği yüksek ajanların dişe uygulanması kalıcı zararlara neden oluyor. Bireyin limon, at ve çamaşır suyu gibi ürünlerle dişlerdeki sararmayı beyazlatmaya çalışmak oldukça yanlış ve zararlı davranış biçimidir. Beyazlatma diş hekimi kontrolünde yapılmalıdır. Diş macunu dahi hekime danışılmalı.
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