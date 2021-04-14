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    Baş ağrısına

    , öksürüğe iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Gribi önler. Baş ağrısını hafifletir. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Baş ağrısına çörek otu
    Çörek otu, öksürüğe iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Gribi önler. Baş ağrısını hafifletir.

    KALBE BİR AVUÇ BADEM
    BADEM, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir.

    ŞEKERE GREYFURT
    Greyfurt, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur. Tansiyonu düzenler. İnsülin direncini azaltır.
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    Haberler Sağlık Baş ağrısına çörek otu