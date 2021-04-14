Baş ağrısına çörek otu

Çörek otu, öksürüğe iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Gribi önler. Baş ağrısını hafifletir.
KALBE BİR AVUÇ BADEM
BADEM, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir.
ŞEKERE GREYFURT
Greyfurt, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur. Tansiyonu düzenler. İnsülin direncini azaltır.
KALBE BİR AVUÇ BADEM
BADEM, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir.
ŞEKERE GREYFURT
Greyfurt, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur. Tansiyonu düzenler. İnsülin direncini azaltır.