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    Televizyon karşısında uyumak ve stres kanser riskini yüzde 50 artırır!

    Çağın vebası kanser hayatı tehdit ediyor. Araştırmalar, bu hastalığın yanlış hayat tarzından kaynaklandığını gösteriyor. Uzmanlar uyarıyor: Televizyon karşısında uyumak ve stres kanser riskini yüzde 50 artırır.

    Uykuları kaçıran hastalık: Kanser

    Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Kalpten sonra en çok ölüme yol açan hastalık olan kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. koloji Uzmanı Prof. Dr. , kansere neden olan hatalı davranışları sıralıyor:

    SİGARA: Nikotinin yanı sıra yüzlerce zararlı madde içeriyor. Tüm vücutta hücre yapılarını bozuyor. Baş-boyun, akciğer, mesane ve pankreas kanserine yol açıyor.

    YANLIŞ BESLENME: Doymuş yağ asidi ve kırmızı etin yoğun tüketilmesi olarak bilinen Batı tarzı beslenme kanseri riskini artırıyor. Buna hareketsiz yaşam tarzı da eklendiğinde tablo ağırlaşıyor. Araştırmalar sağlıklı bir yaşam tarzının rahim, meme, pankreas ile mide kanserinden koruduğunu gösteriyor.

    TELEFONU UZAKLAŞTIRIN: Araştırmalar, telefonunun zararını gözler önüne seriyor. Buna göre bu cihazlar, hematolojik kansere yol açabiliyor.

    MANGAL: Karbonlaşmış besin maddeler vücuda zararlı olan pirolizat ve çeşitli amino asitleri içeriyor. Bu durum mide ve bağırsak kanserlerine yol açıyor.

    GÜNEŞ: eşin zararlı ultraviyole ışınları nedeniyle cildin alt katmanlarındaki DNA'ya zarar veriyor. kanserine neden oluyor.

    PAKETLENMİŞ GIDALAR: Bozulmamaları için nitrit ve nitrat eklenen konserve gıdalar, meme ve prostat kanserine yol açıyor.

    FAZLA STRES: Araştırmalar, aşırı stresin kanseri tetiklediğini gösteriyor. Stresten uzak durmak için iyi uyku ve düzenli egzersiz öneriliyor.

    GECE UYKUSU: Televizyon karşısında uyumak, geç saatlere kadar uykusuz kalmak sağlığı bozuyor. Uyku kalitesini düşürerek kanser riskini artırıyor.

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    Haberler Sağlık Televizyon karşısında uyumak ve stres kanser riskini yüzde 50 artırır!